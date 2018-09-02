Cumhuriyet'in simgelerinden Ankara Palas, Cumhurbaşkanlığı'na devredildi

Atatürk’ün resmi görüşmelerini yürüttüğü, Cumhuriyet baloları ile ünlü Ankara Palas, Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Ankara Palas’ın binası ve üzerinde bulunduğu arazi Saray’a tahsis edildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre 1927’de hizmete açıldığında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Doğudan batıya açılan pencere” ifadeleri ile tanımladığı, resmi görüşmelerini yürüttüğü, Cumhuriyet baloları ile ünlü Ankara Palas , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Ankara Palas’ın binası ve üzerinde bulunduğu arazi Saray ’a tahsis edildi, Dışişleri Bakanlığı’nın elindeki işletmesi ise kapatıldı. 1983’ten bu yana Devlet Konukevi olarak kullanılan bina artık Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Milli Saraylar İdaresi’nin emrine verilecek. Başkanlık sistemi ile birlikte TBMM’den Cumhurbaşkanlığı’na devredilen saray, müze, köşk, kasır ve fabrikaların yönetildiği Milli Saraylar İdaresi’nin kuruluş kararnamesinde, 1.5 yıl sonra bir değişiklik daha yapıldı.

Kuruluş kararnamesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Saray ’a devredilen Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. TBMM binası, yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’nin görev alanından çıkarıldı. 1. TBMM binası yerine, 1927’de hizmete açıldığında Atatürk’ün “Doğudan batıya açılan pencere” olarak nitelediği, 1983 yılından bugüne de Devlet Konukevi olarak hizmet veren Ankara Palas ise Dışişleri Bakanlığı uhdesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı’da devredildi.

Devir protokolü yapılacak

Ankara Palas ’ın Dışişleri Bakanlığı’nın idaresinde bulunan Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi de kapatıldı. Ankara Palas’ın tarihi binası ve üzerinde bulunduğu taşınmaz arazi ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın görev ve hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere Milli Saraylar’a tahsis edildi. Ankara Palas Devlet Konukevi işletmesine ait her türlü borç ve alacaklar ise Dışişleri Bakanlığı’na bırakıldı. Ankara Palas ’ın her türlü taşınır, araç, gereç, demirbaş ve malzemenin devri de Dışişleri ile Milli Saraylar arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecek. Çalışanları da sözleşmeli personel unvanıyla Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmiş sayıldı.

Yıldız atandı

Dün yayımlanan kararnameyle birlikte Milli Saraylar İdaresi’nin Başkanı da atandı. Buna göre Milli Saraylardan Sorumlu TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, yeni dönemde de İdare Başkanlığı görevini yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen ve TÜRGEV’in İstanbul şubesi üyesi olan Yıldız’ın adı Gezi Direnişi’nde Dolmabahçe’deki eylemcilerin camide bira içtiği iddiaları sırasında gündeme gelmişti. O dönem Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olan Yıldız’ın Bezm-i Alem Camisi’ne gelerek bazı fotoğraflar çektirdiği ve bu fotoğrafların basın servis edildiği iddia edilmişti.

Saray kafetarya şirketi kuracak

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi; bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak olacağı ya da devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapacak. Yani artık müzelerde, saraylarda özel işletmelere ihale usulüyle işletme devri kapanmış olacak. Milli Saraylar, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla döner sermaye işletmesi veya şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek veya bunları devralabilecek.

1927’de açılmıştı

Odalarında pek çok kral, kraliçe, cumhurbaşkanları ağırlamış olan Ankara Palas’ın salonlarında Atatürk, ünlü Cumhuriyet Baloları’nı düzenletmişti. Cumhuriyet’in ilk dönemi mimarisinin tipik örneklerinden biri olan Ankara Palas , 1983 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Konukevi olarak hizmet veriyordu.