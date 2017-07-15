Cumhuriyet'in muhasebecisi ByLock kullandığı iddiasıyla 100 gündür tek kişilik hücrede tutuluyor

Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Emre İper, ByLock kullandığı iddiasıyla tam 100 gündür tutuklu bulunuyor. Hakkında ByLock kullanıcısı olmadığına ilişkin “adli bilişim uzmanı raporu” da olan İper, 18 Nisan’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuluyor.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcılardan Yasemin Baba’nın, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanmasını istediği muhasebe çalışanımız Emre İper, 18 Nisan’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tecritte tutuluyor.

İper, hakkında ByLock kullanıcısı olmadığına ilişkin adli bilişim uzmanı raporu bulunuyor. Ancak dosya hakkında kısıtlama karara verildiği için savcılığın 100 gündür bu konuda bir işlem yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Savcı Baba, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016’da başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına aldırana dek ifadeye çağırmadığı İper’in ByLock kullanıcısı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını talep etti. Bu talebe ise Ankara’daki soruşturma dosyasında yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM) 3 satırlık bilgi notu gerekçe gösterildi.

İper’in tutuklanmadan önce alınan cep telefonunun yedeklemesi soruşturma dosyasında olmasına karşın savcılık tarafından cep telefonu ile ilgili bugüne kadar rapor aldırılmadı. Bunun üzerine İper’in avukatları tarafından yeminli adli bilişim uzmanından mütalaa alındı.

IMEI geçerli değil

Mütalaada İper’in telefonunda ByLock kurulu olup olmadığının, kurulup kaldırıldıysa izinin tespiti ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, “Emre İper’e ait telefonun yedeğinde yapılan arama sonucunda ByLock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır” denildi.

İper’e yönelik ByLock kullanıcısı suçlamasında fiilin işlendiği tek tarih olarak 26 Ağustos 2014’ün gösterildiği belirtilerek, bunun programın kurulma tarihi mi mesajlaşma tarihi mi olduğu bilgisinin eksik olduğu kaydedildi. İncelemede, suç tarihini kapsayan 24 Ağustos 2014 ile 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında telefonda hiçbir dosyaya erişim yapılmadığı ve hiçbir dosya oluşturulmadığı tespit edildi.

Mütalaada, ByLock tespit dökümünde İper’in olduğu belirtilen IMEI numarasının geçerli olmadığı kaydedilirken, “Bu numaranın IMEI numarası olabilmesi için 15 haneden oluşması gereklidir. Bu numara 14 hane olup, 1 hanesi eksiktir” denildi.