Cumhuriyet’in muhasebe çalışanı tutuklandı!

Cumhuriyet gazetesinin muhasebe çalışanı Emre İper, 12 günlük gözaltı süreci sonrası ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Cumhuriyet gazetesinin ulaştırma görevlisi olan ve 14 gündür gözaltında kalan Yavuz Yakışkan da yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberi şöyle:

Gazetemiz çalışanları Yavuz Yakışkan’ın 14, Emre İper ise 12 gün gözaltında tutulduktan sonra bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Yasemin Baba İper'e yöneltilen ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin iddia ile ilgili bilirkişi incelemesi talebine karşın 3 satırlık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) bilgi notuyla İper'i tutuklanması istemiyle İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Yakışkan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Yakışkan ve İper suçlamaları çürüttü

20 yıldır gazetemize hizmet veren ulaştırma görevlimiz Yavuz Yakışkan ve 13 yıllık muhasebe çalışanımız Emre İper’in ifadeleri dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınmıştı. Yakışkan, 4 Nisan, İper ise 6 Nisan’dan bu yana Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutuluyordu. Çalışanlarımıza yöneltilen suçlama ile ilgili avukatlarımıza bilgi verilmemiş, dosya hakkında gizlilik kararı verilmişti. Soruşturmayı ise gazetemiz tutuklu yönetici ve yazarları hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcılardan Yasemin Baba yürütüyor.

ByLock kullanmadığına ilişkin imaj var

Muhasebe çalışanımız Emre İper’e, emniyette hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu yönünde tespit bulunduğu söylenmişti. İper, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, bu iddia ile ilgili, “Cumhuriyet gazetesi iddianamesini okuduğum sırada ismimin baş harflerinin kısaltılarak cep telefonu numaramın bir kısmının belirtildiğini görünce arkadaşım olan avukat Tora Pekin'e giderek durumu anlattım. Cep telefonumun imajı alındı. Ertesi gün avukata vekalet verip savcılığa başvuracakken o gece evime baskın yapıldı” dedi. Avukatı Tora Pekin ise, İper'in cep telefonunun imajının alındığını belirterek, “Savcılıkça da el konulan cep telefonu gözaltına alındığı tarihten bu güne kadar incelettirilerek bir rapor aldırılabilirdi. Ancak bu yapılmadı” dedi. İper'in avukatı Abbas Yalçın da, ByLock iddiasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016 yılında başlatılan bir soruşturmasına dayandırıldığını aktararak, “Bu soruşturma kapsamında bugüne kadar müvekkilin ifadesine başvurulmamıştır. ByLock iddiasıyla ilgili olarak cep telefonuna el konulduğundan karartılacak bir delil yoktur. Bir an önce cep telefonu incelenerek gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

ByLock tutmazsa tweet var

Yargıç Ömer Harun Özbek de kararında, 3 satırlık KOM Daire Başkanlığı'nın 3 satırlık bilgi notuna atıf yaparak İper'in ByLock kullanıcısı olduğunu iddia etti. Yargıç Özbek ayrıca siyasiler ve yazarlar tarafından “Pelikan darbesi” olarak nitelenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan gerginlik sonucunda Davutoğlu'nun başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerini bırakması ile sonuçlanan süreçle ilgili Twitter paylaşımını gerekçe göstererek İper'in kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu ileri sürdü. İper'in kaçma şüphesi bulunduğunu öne süren yargıç Özbek, delillerin henüz toplanmadığını kaydederek tutuklanmasına karar verdi.