-CUMHURİYETİN İLK PARALARI SATIŞTA ANTALYA (A.A) - 01.04.2011 - Cumhuriyetin ilk 50 ve 100 lirası, Antalya'da yeni açılan koleksiyon hobi merkezinde 30 bin liradan satışa sunuldu. Simurg Koleksiyon Shop Sahibi Selami Ertaç, para, pul başta olmak üzere çeşitli antik hobi ürünlerinin satıldığı merkezde, Cumhuriyetin ilk 1-5-10-50 ve 100 lirasının satışa sunulduğunu söyledi. İlk üç paranın cumhuriyetin ilk dönemlerinde çok basılması nedeniyle rahatlıkla piyasada bulunabildiğini ancak 50 ve 100 liranın o dönemde de çok değerli olması nedeniyle bugün çok azının bulunabildiğini ifade eden Ertaç, bu paralarının çillerinin (ilk basılmış hali) bulunmasının ise imkansız olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin ilk paralarının koleksiyonerler tarafından paranın kondisyonuna göre çok yüksek fiyatlardan alınıp satıldıklarını anlatan Ertaç, şu bilgileri verdi: ''Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda başkanlığındaki komisyon 9 aylık çalışma sonunda 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık kupürlerden oluşan Birinci Emisyon Grubu banknotların basılması kararını almış ve basım işi, bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue'ya verilmiştir. Bu banknotlar, filigranlı kağıtlara kabartma olarak basılmıştır. Bu emisyon grubundaki banknotlar 1 Kasım 1928 Harf Devrimi'nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızca yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk banknotları olan bu birinci emisyon banknotlar, 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmıştır. Daha sonra paranın piyasadaki yerine göre tedavülden çekilmişlerdir.'' Satışa sundukları 50 liranın 1938 yılında tedavülden çekildiğini ve kahverengi sarı renkte olduğunu ifade eden Ertaç, paranın ön yüzünde, ortada Atatürk'ün portresi, arka yüzünde ise Afyonkarahisar'dan genel bir görünümün yer aldığını belirtti. Ertaç, bu paranın 5 bin liradan satışa sunulduğunu kaydetti. 100 liranın 50 liraya göre daha az bulunduğunu anlatan Ertaç, zeytuni yeşil renkte, ön yüzünde Atatürk portresi bulunan bu paranın arka yüzünde ise köy resmi yer aldığını bildirdi. Bu paranın ise 25 bin liradan satışa sunulduğunu vurgulayan Ertaç, ''Bu paranın çilini bulmak imkansız. Bunun çili 50 bin liradan başlayarak 150-200 bin liradan kadar satılmaktadır'' dedi. Paraların kendilerinde satışta olduğunu öğrenen çok sayıda koleksiyonerin görmek için geldiklerini de ifade eden Ertaç, ''Şu ana kadar alıcı çıkmadı ancak önümüzdeki günlerde ilgilenen koleksiyonerlerin kondisyonları oldukça iyi olan bu paraları kaçırmayacağını düşünüyorum'' diye konuştu.