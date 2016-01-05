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Cumhuriyet'in eski muhabiri 'damat' haberi için cinayet büroya çağrıldı!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Bırakınız gazeteciler görevini özgürce yerine getirsin!

05 Ocak 2016 12:03

Cumhuriyet Gazetesi'nin kapatılan İzmir bürosu çalışanlarından Hakan Dirik, “Kayyumdan da damat çıktı” başlıklı haberi nedeniyle İzmir Cinayet Büro Amirliği'ne ifadeye çağrıldı

Zaman’ın haberine göre gazeteci Dirik'in katil muamelesi yapılarak ifadeye çağrılmasına sert tepki gösteren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, gazetecileri itibarsızlaştırmaya yönelik çabaların yeni bir örneğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Dikmen şöyle devam etti: “Gazetecileri itibarsızlaştırmaya yönelik çabaların yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Yaptığı haber nedeniyle arkadaşımız Hakan Dirik'in, ifade vermek üzere Cinayet Büro Amirliği'ne çağrılmasını protesto ediyoruz. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, bırakınız gazeteciler görevini özgürce yerine getirsin. Yasaları keyfinize göre değil, evrensel hukuk kurallarının gerektirdiği ve emrettiği şekilde uygulayın. Üzerine basa basa söylüyoruz, gazeteci de kamu adına görev yapmaktadır. Gazeteci katil değildir, gazeteci terörist değildir. Dayanışma için bizler, Bozyaka'daki Emniyet Müdürlüğü binasında meslektaşımızla birlikte olacağız.”

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