Cumhuriyet'in 94. yılı İngiltere Büyükelçiliği’nde kutlandı

Celal Sönmez – Faruk Zabcı / Londra, 31 Ekim (DHA) – Türkiye’nin İngiltere Büyükelçiliğinde Cumhuriyet’in 94. yılı kutlaması gerçekleştirildi. 31 Ekim akşamı büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona çok sayıda, milletvekili, diplomat, işadamı, üst düzey yönetici ve bürokrat katıldı.

Davetlileri Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Elçilik Müsteşarı Cem Işık, Askeri Ataşe Candan Ateş ve eşleri karşıladılar.

Kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve İngiltere Avrupa Birliği Bakanı Sir Alan Duncan birer konuşma yaptılar.

Kutlamaya İngiltere’de bulunan Türkiye - İngiltere Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinden Hayati Yazıcı, Abdulkadir Akgül, Ziya Altunyaldız, Kamil Okyay Sındır ve Sema Nur Çelik de katıldılar.

Kutlamada KKTC Temsilcisi Zehra Başaran ve temsilcilik çalışanları ile Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve Başkonsolosluk bürokratları da hazır bulundu.

Davetliler arasında Arsenal orta saha oyuncusu Mesut Özil de vardı.