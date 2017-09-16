Cumhuriyet'e ve Berberoğlu'na yönelik devlet sırrının ifşası ve casusluk suçlaması düşüyor mu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydınlık gazetesine açılan MİT TIR’ları davası ile Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP’li tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu hakkında devam eden “FETÖ’ye yardım” davasını birleştirdi. Birleştirme kararında her iki dava arasında fiili ve hukuki irtibat olduğu ileri sürüldü. Birleştirme kararının ardından Aydınlık gazetesinde MİT TIR’larında silah taşındığına ilişkin ilk fotoğrafın yayımlanması ile Cumhuriyet gazetesinde aynı içerikteki video görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin dava birlikte görülecek. İki davanın birleştirilmesi ile mahkemenin “bir kez ifşa edilmiş gizli bilgi ikinci kez yeniden ifşa edilebilir mi” sorusunu yanıtlaması bekleniyor. Aydınlık gazetesi, 19 Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larının haberini 21 Ocak 2014'te vermiş, Cumhuriyet ise haberi olaydan 15 ay sonra 29 Mayıs 2015'te yayımlamıştı.

Fiili ve hukuki irtibat

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, MİT TIR’ları haberi nedeniyle Aydınlık gazetesinden İlker Yücel ve Ceyhun Bozkurt hakkında Başsavcı İrfan Fidan tarafından açılan iddianameyi kabul etti ve tensip zaptını düzenledi.

Mahkeme heyeti bu dava ile Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara temsilcisi Erdem Gül ve CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu hakkında aynı mahkemenin 2. Heyeti tarafından görülen davanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme iki davanın iddianameleri arasında “konusu itibarıyla fiili ve hukuki irtibat” olduğunu savundu. Kararda şöyle denildi:

Gizli bilgileri ifşa ettiler

“Sanıklar İlker Yücel ve Ceyhun Bozkurt tarafından eylem ve irade birliği içerisinde Aydınlık gazetesinin 21 Ocak 2014 tarihli nüshasında yayımlandığı iddia edilen görüntülerin 19 ocak 2014 tarihinde Adana ili Ceyhan ilçesi Sirkeli gişelerinde hukuka aykırı olarak durdurulan MİT’e ait yardım TIR’larına ait olduğu belirtilmiştir. Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması nitelikteki bilgiler içerdiği kabul edilen söz konusu görüntülerin ifşası nedeniyle davanın diğer sanıkları Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında FETÖ’ye yardım ettikleri iddiasıyla açılan dava halen görülmektedir. Bu durum karşısında sanıklara atılı eylemler arasında birlikte yargılanmalarını gerekli kılacak nitelikte irtibat, bağ ve buna işaret eden dosya kapsamında kanıt bulunmaktadır. Usul ekonomisi, kanıtların birlikte takdir ve değerlendirilmesi ile hüküm birliğinin sağlanması açısından davaların birlikte görülmesi gerektiği vicdani sonuç ve kanısına varılmıştır.”

İfşanın ifşası olur mu?

İstanbul Başsavcılığının Aydınlık’a açtığı MİT TIR’ları davası ile MİT TIR’larına ilişkin ilk haberin Aydınlık’ta yapıldığına ilişkin gerçek, hukuksal olarak yargılama konusu olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından Aydınlık’a açılan davada iki gazeteci hakkında gizli bilgilerin ifşası suçundan ceza verilmesi isteniyor. Fidan, iki Aydınlıkçı hakkında 'FETÖ' üyesi oldukları gerekçesiyle de soruşturma yaptığını ancak bu konuda delil bulamadığı için dava açmadığını iddianamede belirtti.

Can Dündar ve Erdem Gül, Aydınlık’ta MİT TIR’larına ilişkin bu fotoğrafın yayımlanmasından sonra yapılan haberler nedeniyle aynı suçtan ceza almıştı. Yargı iki gazeteciye “FETÖ’ye yardım” suçlamasından yargılama yapılmasına da karar vermişti. Enis Berberoğlu’na ise görüntüleri Dündar’a verdiği iddiasıyla casusluk suçundan 25 yıl hapis verilmişti. Aydınlık iddianamesi bu görüntünün ve iddianın ilk kez Aydınlık’ta yayımlandığı gerçeğini de ortaya koydu. Bu durumda birleştirmeye ilişkin mahkeme kararında “gizli bilgilerin ifşası” olarak değerlendirildi. Aydınlık’a yönelik FETÖ’ye yardım suçundan dava açılmamıştı. Ancak savcılık, Dündar ve Gül’e yardım suçundan dava açmıştı. İki davanın birleştirilmesi ile mahkemenin “bir kez ifşa edilmiş gizli bilgi ikinci kez yeniden ifşa edilebilir mi” sorusunu yanıtlaması bekleniyor.