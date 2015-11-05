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Cumhuriyet'e 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' ödülü

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 1985’ten bu yana tüm dünyada bilgi verme ve alma özgürlüğünü savunuyor

05 Kasım 2015 17:51

Dünyanın en prestijli gazetecilik kuruluşlarından Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), her yıl basın özgürlüğünün savunulmasına belirgin katkıda bulunan bir medya kuruluşuna sunulan ödülün bu yıl Cumhuriyet’e verilmesine karar verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü 2015 yılı basın özgürlüğü ödülünü Cumhuriyet’e vereceğini açıkladı. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a gönderdiği mesajda “Türkiye’de basın özgürlüğü için bu kritik dönemde RSF Ödülü jürisinin, basın özgürlüğünün savunulmasına belirgin katkıda bulunan bir medya kuruluşuna sunduğu ödülü bu yıl Cumhuriyet’e vermeye karar verdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum” dedi. Deloire mesajında 17 Kasım’da Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi yetkililerinin de bulunacağı ödül töreninde “Cumhuriyet’in baskıcı bir ortamda gösterdiği başarıların kutlanacağını” kaydetti.

RSF 1985’ten beri tüm dünyada bilgi verme ve alma özgürlüğünü savunuyor. Paris merkezli örgütün Berlin, Brüksel, Cenevre, Madrid, Stockholm, Trablus da dahil 10 kentte bürosu bulunuyor. RSF tüm dünyada basın özgürlüğünü 150’den fazla temsilciyle takip ediyor.

Örgüt her yıl yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Raporu’nda ise Türkiye için karanlık bir tablo çizdi. Türkiye bu raporda 180 ülke arasında Zambiya, Mali ve Zimbabwe gibi ülkelerin ardından 149’uncu sırada yer alıyor. Örgüt Türkiye’de basın özgürlüğü açısından en sorunlu konular arasında internet sansürü, eleştirel gazetecilerin işlerine son verilmesi ya da mahkemelik olması ve yayın yasaklarını gösterdi.

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