Cumhuriyet'e saldırı davası sanığı Timuroğlu tehdit etti; emniyet belge istedi

Cumhuriyet gazetesine yönelik el bombalı saldırı ve Danıştay saldırısı sanığı Erhan Timuroğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek koruma talebinde bulunan Bekir Teker’in başvurusu aylardır sonuçlanmadı. Emniyet, Teker’den “Timuroğlu’nun öldürdüğü kız kardeşiyle sinemaya gittiği için can güvenliğinin olmadığını” belirten somut belge istiyor.

Bekir Teker, “can güvenliğinin olmadığı” gerekçesiyle Timuroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu, koruma talep etti. Halen emniyet tarafından ‘kız kardeşini öldürmek’ ve ‘işyerine silahlı baskın’ suçlamalarıyla tüm yurtta aranan Timuroğlu’nun “kendisini ölümle tehdit ettiği” ihbarıyla koruma talebinde bulunan Teker’e, İstanbul Valililiği “Can güvenliğinin olmadığını gösteren belge yok” yanıtı verdi. Timuroğlu’nun bir dönem arkadaşı olduğunu kabul eden Bekir Teker koruma talebiyle yaptığı başvurularında, “Timuroğlu’nun öldürdüğü kız kardeşiyle sinemaya gittiği için can güvenliğinin olmadığını” yazıyor.

4 ayda neler yaşandı?

1 Mart 2017'de Erhan Timuroğlu’nun, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu sevgilisi olduğu iddia edilen Bekir Teker’le sinemaya gittiği için öldürdüğü öne sürüldü. Cinayet ifadelere göre anne ve babanın evde bulunduğu sırada Ceylan Timuroğlu’nun odasında işlendi.

Polis ifadesinde Timuroğlu’nu tanıdığını itiraf eden Bekir Teker, “Ceylan Timuroğlu’nun sevgilisi olmadığını, olay günü de sinemaya gitmediğini” açıkladı. Timuroğlu o tarihten sonra emniyet tarafından aranmaya başlandı. Timuroğlu, her yerde aranırken iki ay sonra 2017 Mayıs’ında Muhammet Ilgıt adlı işadamından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit ettiği, evini ve işyerini kurşunladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İki dosyanın firarisi olarak aranan Timuroğlu 15 Haziran 2017’de bu kez Kadıköy’de ortaya çıktı. 15 Haziran 2017’de Kadıköy’de bir galeride Kalaşnikofların da kullanıldığı çatışma çıktı. Çatışma sırasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis galeriye saldıran grupta Erhan Timuroğlu’nun da olduğunu belirledi. Saldırı yapılan galerinin sahibi ise Bekir Teker’di. Saldırı sırasında Teker’in galeride olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017/100560 esas numaralı dosya ile soruşturma başlatıldı. Aylardır aranmasına rağmen bulunamayan Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için bu kez Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Organize Şube Müdürlüğü de devreye girdi.

Peşi sıra koruma talebi...

İstanbul’da 4 ayda yaşanan bu olayların ardından Bekir Teker’in yaptığı başvurular peşi sıra geldi. Timuroğlu’yla bir dönem arkadaş olduklarını saklamayan Bekir Teker ilk önce İstanbul Valiliği’ne ‘can güvenliği gerekçesiyle silah ruhsatı’ için başvurdu. İşyerine yapılan saldırıdan önce 23 Mayıs 2017’de İstanbul Valiliği’ne başvuran Teker, “koruma tedbir talebinde” bulundu. Bu talebe “acil bir durumda 155 Polis İhbar Hattı’nı araması gerektiği” yanıtı verildi.

10 Temmuz 2017 tarihinde bu kez Cumhuriyet Savcısı Ersin Akdere, Teker’in “can güvenliğinin olmadığı koruma ve tedbir talep ettiği” dilekçesiyle ilgili “gereğinin takdirinin” yapılmasını resmi yazıyla İstanbul Valiliği’ne bildirdi. Teker, valiliğe yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne başvurdu. Cumhurbaşkanlığı, Teker’e, 17 Temmuz 2017 tarihinde başvurusunun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği bilgisini verdi.

Emniyet: Belge lazım

Cumhurbaşkanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “koruma talebi” başvurularının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Teker’e 20 Temmuz 2017 tarihli “gizli” damgalı yazıyla şu yanıtı verdi:

“Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Acil Durumlarda Koruma Başlıklı 20. Maddesi’nin Ek Fıkrasında; ‘Can güvenliğinin olmadığını gösteren bilgi ve belgelerin bulunamaması halinde acil koruma talebi ilgili vali tarafından reddedilir’ denilmektedir. Bu nedenle; koruma ilgili talebiniz anılan Yönetmeliğin 20. maddesinin ek fıkrakı kapsamında olduğu değerlendirildiğinden, koruma isteğiniz yapılacak olan ilk İl Koruma Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlanacak ve alınan karar tarafınıza tebliğ edilecektir...”