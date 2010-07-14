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'Cumhuriyet'e saldırı daha çok duyulsun diye ifademde o ismi verdim'

Davanın sanıklarından Bedirhan Şinal, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderdi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Cumhuriyet gazetesine düzenlenen molotof kokteyli saldırıyla ilgili davanın tutuklu sanıklarından Bedirhan Şinal, mahkeme heyetine cezaevinden gönderdiği 2 sayfalık bir mektupla davanın sanıklarından Murat Aplak, Fatih Derdiyok ve Boğaç Kaan Murathan'la ilgisi olmadığını bildirdi.   

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen Cumhuriyet Gazetesi'ne molotoflu saldırı davasında şok bir gelişme yaşandı. Davanın tutuklu sanığı Bedirhan Şinal, mahkeme heyetine bir mektup gönderdi. Şinal mektubunda diğer sanıkların saldırı ile alakası olmadığını açıkladı.

Şinal, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen ay bir mektup gönderdi.

Kendi el yazısı ile yazdığı 2 sayfalık mektup "Sayın başkanım ve değerli üyeler" diye başlıyor.


'Diğerlerinin saldırı ile bir ilgisi yok'


Savcılığa verdiği ek ifadesinde ve daha önceki duruşmalarda molotoflu saldırıyı davanın sanıklarından Murat Aplak, Fatih Derdiyok ve Boğaç Kaan Murathan ile planlayıp, gerçekleştirdiklerini belirten Şinal, mektubunda bu ifadelerini yalanladı.

Mektubunda "Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofla ilgili tüm gerçekleri anlatmak istiyorum" diyen Bedirhan Şinal, şunları kaydetti:

"Bu olay ile Murat Aplak, Fatih Derdiyok ve Boğaç Kaan Murathan'ın ilgisi yoktur. Fatih ve Murat'ın tek suçu olaydan önce beni görmeleri ve benimle konuşmalarıdır. Ben tutuklandıktan sonra Bayrampaşa Cezaevi'nde yattım. Burada Boğaç'ın ismini ilk kez duydum. Bu kişinin kim olduğunu sorduğumda diğer mahkumlardan Boğaçhan'ın 'tanınmış' bir kişi olduğunu öğrendim."


'O ismi ifademe olay çok konuşulsun diye ekledim'


İsim yapmak için bu saldırıyı yaptığını belirten Şinal, mektubunda "İfademe bu kişinin (Boğaçhan'ın) adını eklersem hem yapmış olduğum olay çok konuşulur hem dosya daha çok kalabalık olur ben de aradan daha çabuk çıkarım diye düşündüm. Ve savcılığa ifade vermek istediğimi belirten dilekçe verdim. İfademde Boğaçhan'ın ismini verdim. Cezaevinde başka mahkumlardan Boğaçhan hakkında duyduğum bilgileri de ekledim. Benim amacım bu şekilde bir eylem yapmışken tanınan kişilerin de adını verip, isim yapmaktı" ifadelerine yer verdi.

Şinal, tanımadığı ve olayla hiç ilgisi olmayan insanları suçsuz yere mağdur ettiğini belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Basit bir molotof atma eylemi benim yüzümden ne hallere geldi. Ben yaptığımın cezasını çektiğime inanıyorum. Çok pişmanım. Hele ki suçsuz günahsız insanların ceza yatmaları gün geçtikçe vicdanen rahatsız olmama sebep veriyor.Vereceğiniz tüm kararlara saygı duyuyorum" dedi.


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