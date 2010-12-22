-CUMHURİYET'E MOLOTOF DAVASI ERGENEKON İLE BİRLEŞTİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen birinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilmesine karar verildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Bayram Demir, Seyhun Zayim, Boğaç Kaan Murathan, Bora Ballı ve Bedirhan Şinal ile tutuksuz yargılanan Murat Aplak katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Fatih Derdiyok ise gelmedi. Mahkeme heyeti, davanın sanıklarının iddia olunan ''Ergenekon terör örgütü''nün amaçları doğrultusunda üzerlerine atılı eylemleri işledikleri ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılandıklarını belirterek, bu örgütle ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapıldığını, delillerin sıhhatli ve doğru takdir edilmesi, yargılama birliğinin sağlanması, iddia konusu örgütle ilgili olarak tüm delillerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasında toplanmış olduğu tespitini yaptı. Mahkeme heyeti, bu nedenlerle dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen birinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilmesine hükmetti.