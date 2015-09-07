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Cumhuriyet: Türk Telekom WİFİ üzerinden sitemizi engelledi!

Gazetenin internet sitesine Türk Telekom tarafından erişimin engellendiği bildirildi

07 Eylül 2015 18:36

Cumhuriyet gazetesi, WİFİ üzerinden yapılan bağlantılarda Türk Telekom'un gazetenin internet sitesini engellediğini duyurdu.

Cumhuriyet'in internet sitesinde yer alan haberde, "İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde Cumhuriyet okurları gazeteyi arayarak ve elektronik posta ile cumhuriyet'in internet sitesine giremediklerini bildirdi" denildi.

Haberde, "Bunun üzerine yazılım ekibimiz şikayetlerin olduğu bölgelerdeki bilgisayarlardan giriş yapmaya çalıştı ve Telekom tarafından Cumhuriyet.com.tr'nin engellendiğini belirledi" ifadeleri kullanıldı. 

Yazılım ekibinin okurların bilgisayarlarında inceleme yaptığı belirtilen olayda, "VPN uygulaması kullanıldığında Cumhuriyet.com.tr'ye giriş yapılabildiğini ancak WİFİ üzerinden yapılan bağlantılarda Telekom'un siteyi engellediğini ortaya çıkardığı" belirtildi.

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