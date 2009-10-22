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Cumhuriyet'e Ergenekon soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi ve Oda TV hakkında soruşturma başlattı.

22 Ekim 2009 03:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten emniyet görevlileri ve savcılar ile davaya bakan hakimlerin, geçen yıl Ramazan ayında emniyet tarafından düzenlenen iftar yemeğinde çekildiği iddia edilen fotoğraflarını yayınlayan Cumhuriyet gazetesi ve Oda TV hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki CMK 250. maddeyle yetkili olan birimi, internet üzerinden yayın yapan Oda TV adlı haber sitesinde 5 Ekim'de, "Bu fotoğraflar olay yaratacak" başlığıyla yayımlanan haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri ile terörle mücadeleden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Şube Müdürünün isim ve fotoğraflarına yer verildiğini tespit etti.

Başsavcılık, bu isim ve fotoğrafları kullanarak 7-9 Ekim tarihleri arasında haber yapan Cumhuriyet gazetesi ile Oda TV hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi uyarınca, "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıklamak, yayınlamak ve bu yolla kişileri hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Oda TV internet sitesi haber müdürü ile Cumhuriyet gazetesi yazı işleri müdürü ifadeye çağrıldı.

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