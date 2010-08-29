Cumhuriyet'e bomba atılması olayıyla ilgili Tekin Irşi tahliye edildi

T24 - Birleştirilen Ergenekon davasında Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması olayıyla ilgili yargılanan ve yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan Tekin Irşi, tahliye edildi. Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk davada 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Irşi, geçtiğimiz yıl verilen birleştirme kararının ardından Ergenekon davasında yeniden yargılanmaya başlamıştı...



Silivri’de görülen Birinci Ergenekon davasının 156’ncı duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek ve emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin isimlerin de yargılandığı davada, önceki gece bir tahliye çıktı. Serbest kalan isim ise Cumhuriyet Gazetesi’ne 2006 yılında yapılan bombalı saldırılarda pimi çekilmeyen el bombasını gazetenin bahçesine attığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Tekin Irşi’ydi.



‘Suç vasfı değişti’



Daha önce 10 yıl hapis cezası alan Irşi İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen birinci Ergenekon davasının 156 duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme Heyeti, Tekin Irşi’nin delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve dosya kapsamının dikkate alınarak tahliyesine karar verdi ancak yurt dışına çıkmasına yasak getirdi. Böylece 2006 yılının 18 Mayıs tarihinde yakalanan Irşi, 4 yıl 4.5 aylık bir tutukluluğun ardından serbest kalmış oldu.



Pimi çekmeden atmıştı



Cumhuriyet Gazetesi’ne 2006 yılında atılan pimi çekilmemiş el bombasını attığı belirlenen Tekin Irşi, bir süre kaçtıktan sonra 18 Mayıs günü gözaltına alınmıştı. Bir Danıştay üyesinin hayatını kaybettiği Danıştay saldırısı davasıyla birleştirilen Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Irşi, yaklaşık 2 yıllık bir yargılanmanın ardından mahkeme tarafından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkemenin bu kararı yapılan itirazlar sonrası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin “Danıştay davası ile Ergenekon davası birleştirilsin” gerekçesiyle verdiği “bozma kararına”, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “uyulması” kararını verdi.



Polisler takip ediyordu



Bu kararın ardından dosyaların birleştirilmesiyle Irşi birinci Ergenekon kapsamında yeniden yargılanmaya başlandı. Bu yeni yargılama süresince Irşi mahkemede veriği ifadelerle adından sıkça söz ettirdi. 5 Mayıs tarihinde Cumhuriyet gazetesine bomba atmalarının ardından polisler tarafından devamlı takip edildiğini belirterek, “Hep takip ediliyordum ama polis almıyordu. Sanki bir şeyler bekliyordu ve ben de bunun ne olduğunu biliyorum” demişti.



‘At bir şey olmaz’ dedi



Irşi, bombayı nasıl attığını ise şöyle itiraf etmişti: “Bombayı Osman Yıldırım verdi. Cumhuriyet gazetesine gittik. Yıldırım’ın yanından ayrıldım ama çok fazla insan olduğu için bombayı atamadım. Ankesörlü telefondan Osman Yıldırım’ı aradım. ‘Ya Osman abi, olmaz. Kalabalık’ dedim, ‘Ya at at, bir şey olmaz’ dedi. ‘Ya niye atayım, tıklım tıklım insan’ dedim. ‘Yav, bir şey olmaz, taş misali at’ dedi. Ben ‘atmam’ dedim. Biraz daha ısrar etti, ben atmayacağımı söyleyince bara geçmemi söyledi. Erhan’la bara geldi, ‘Neden atmadın’ dedi. Ben de kalabalık olduğunu söyledim. ‘Tamam akşam olsun atarsın’ dedi. Saat 8 gibi yeniden oraya gittik. Ben, Erhan ve Osman. Baktım, yine insanlar var. Vazgeçtim, saat 10-11 olduğunda bombayı elime aldım. Pimini çekmeden kapısına doğru attım.” Kendi attığı bombanın patlamadığını ve Yıldırım’ın veryansın ettiğini söyleyen Irşi, Cumhuriyet’e 2. bombayı İsmail Sağır’ın, üçüncü bombayı Arslan’ın attığını öne sürmüştü.