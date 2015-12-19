Cumhuriyetçilerin yüzde 30'u, 'hayali krallık Abrabah'ın bombalanmasını destekliyor!

ABD'de düzenlenen bir ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 30'u, Alaaddin'in Lambası adlı kitapta konu edilen hayali bir krallık olan "Abrabah"ın bombalanmasını desteklediğini belirtti. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 54'ü, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump'ın 'Müslümanlar ABD'ye alınmasın' önerisini desteklediklerini ifade etti.

Al Jazeraa'nın haberine göre, ABD'de kamuoyu araştırma şirketi Public Policy Polling'in yaptığı ankete göre, başkan aday adayı olan Donald Trump'ın da partisi olan olan Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerin yüzde 30'u, Abrabah'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle bombalanması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Yüzde 57'si aynı soruya, 'Emin değilim' yanıtını verdi. Abrabah, Binbir Gece Masalları'ndan Alaaddin'in Lambası'nda konu edilen hayâli bir krallık.

Yüzde 54'ü Donald Trump'ın önerisini de destekliyor

Kamuoyu araştırma şirketi Pulic Policy Polling'in araştırması kapsamında yapılan ankette sorular, 532 Cumhuriyetçi Parti seçmenine soruldu. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 30'u, 'Destekliyorum' yanıtını verdi. Yüzde 57'si aynı soruya, 'Emin değilim', yüzde 13'ü ise 'Karşıyım' yanıtını verdi.

Ayrıca ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 54'ü 2016 Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarından Donald Trump'ın 'Müslümanlar ABD'ye alınmasın' önerisini desteklediklerini belirtti. Trump, Müslümanların 'küresel cihadı desteklediğini' iddia edip tüm Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi çağrısı yapmıştı. Trump, yayınladığı yazılı açıklamaya 'Amerika'yı yeniden büyük yapın' başlığı atarken, "Milletvekilleri neler olup bittiğini anlayana kadar ABD'nin kapıları Müslümanların girişine tamamen kapatılmalı" demişti.