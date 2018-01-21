Cumhuriyet'çilerin reddi hâkim talebi reddedildi

“FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla bir yılı aşkın süredir yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatlarının "reddi hâkim" talebi reddedildi.

Dava kapsamında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu 448, Cumhuriyet Vakfı İcra Kulu Başkanı Akın Atalay 436, muhabir Ahmet Şık 387 gündür tutuklu bulunuyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 25 Aralık 2016 tarihli 5. duruşmasında, Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Ahmet Şık’ın konuşmasını “siyasi” bularak önce engellemiş, ardından da Şık’ı salondan çıkarmıştı. Duruşmanın ikinci yarısında avukatı Fikret İlkiz, Şık’ın salona getirilmesini talep etmişti. Dağ, talebi, “Siyasal temel oluşturan sözlerin yargılamanın düzenini, disiplinini bozacağı anlaşılmıştır” diyerek reddetmişti. Bunun üzerine dava avukatlarından Bahri Belen, Şık’ın sözlerinin kesilmesinin yargılama kapsamında bundan sonra savunma yaparken kullanılan sözlerin kısıtlanacağı tehdidini akıllara getireceğini vurgulayarak, tüm Cumhuriyet davası tutukluları adına tarafsızlığını yitirdiği şüphesi oluşan mahkeme heyetinin reddini talep etmişti.

Reddi hâkim talebini değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, önce savcıdan talep ile ilgili mütalaasını sordu. Savcı da, “Duruşmanın düzeni ve güvenliği hususunda ayrıca savunma alma ve tanık dinleme durumları sırası zamanlaması, süresi duruşmayı yöneten mahkeme başkanın inisiyatifinde bir husustur. Kaldı ki bu hususta duruşmada yapılan uygulamanın hâkimin reddini gerektiren bir durum olmadığından hakimin ret sebebinin iadesinde usulsüzlük bulunmadığından itirazın reddi mütalaa olunur” şeklindeki görüşünü bildirdi.

Mahkeme heyeti de, 18 Ocak 2018 tarihli kararında bu cümleyi yazım yanlışlıkları ile birlikte kopyalayarak hâkimin reddi talebini reddetti.

Silivri'ye de ret

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Aralık 2017 tarihli duruşmada, “yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi ve sayı çokluğu” gibi gerekçelerle güvenlik ve düzen konusunda değerlendirme yaptığını belirterek, 9 Mart’ta yapılacak 6. duruşmanın Silivri’de görülmesine hükmetmişti. Cumhuriyet gazetesi avukatları hem bu karara hem de tutukluluğun devamına yönelik karara itirazda bulunmuşlardı. Bu talepleri de değerlendiren üst mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğunu savunarak tutuklama nedenlerinde değişiklik olmadığını öne sürdü. Yargılamayı yapan mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunan mahkeme, her iki itirazı da reddetti. Mahkeme, duruşmanın Silivri’de görülecek olmasına karşı yapılan itirazın reddine gerekçe göstermedi.