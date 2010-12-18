Cumhuriyetçiler 'START'ı erteliyor

T24- Rusya ve Amerika Birleşik Devletler'i arasında nükleer silahlarını ciddi oranda azaltmasını öngören anlaşma Strategic Arms Reduction Treaty'nin yürürlüğe girmesini isteyen ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'ye baskı yapıyor. Cumhuriyetçiler ise anlaşmayı oylamayı Ocak ayına ertelemeye çalışıyor.



Strategic Arms Reduction Treaty'nin (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) kısaltması olan Start Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Rusya lideri Dimitri Medvedev arasında imzalanmıştı.



Ancak iki ülkenin nükleer silahlarını ciddi oranda azaltmasını öngören anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı gerekiyor.

Bunun için de Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması şart.

Üçte iki çoğunluk için, Demokratların bazı Cumhuriyetçileri ve bağımsızları anlaşmaya onay yönünde oy kullanmak için ikna etmesi gerekli.

Cumhuriyetçiler ise anlaşmayla ilgili tartışmayı ve oylamayı Ocak ayına ertelemeye çalışıyor.

Zira Senato'nun Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni sandalye dağılımında daha fazla Cumhuriyetçi Senatör olacak.

Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlarını yenilemesine engel olacağından kaygı duyan Cumhuriyetçiler, yürürlüğe girmesine Kongre'de engel olmayı hedefliyor.



'Ülkenin güvenliği söz konusu'







Başkan Barack Obama ise ülkenin güvenliğinin söz konusu olduğunu söyleyerek Senatörlere bir kez daha anlaşmayı onaylamaları çağrısında bulundu.

Obama, "Bu anlaşma yürürlüğe girmezse, Amerika'nın nükleer silahsızlanma başta olmak üzere, dünya sorunlarının çözümünde liderlik üstlenme potansiyeline zarar vermiş oluruz" dedi.

Obama'nın bu anlaşmaya Rusya ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapma kararlılığı çerçevesinde de büyük önem verdiği biliniyor.

Start uyarınca ABD ve Rusya'nın konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısı 1550'yi geçemeyecek.

Bu, sayının 8 yıl önce getirilen sınırlamanın üzerinden, yüzde 30 oranında azaltılması demek.

Ayrıca balistik füzelerin sayısı da 700 ile sınırlanacak.

Bu sayıların tutturulması ise ülkelerin birbirlerinin nükleer silah tesislerini teftiş etmesiyle mümkün olacak.

Bir önceki Start anlaşması 2009 Kasım'ında sona erdiğinden beri bu teftişler yapılamamış, ülkelerin nükleer silah sayısı konusunda belirsizlik doğmuştu.