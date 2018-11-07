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Dünya

Cumhuriyetçiler Senato'yu kazandı, Temsilciler Meclisi'ni kaybetti; ABD basını seçimi nasıl gördü?

ABD ara seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor

07 Kasım 2018 13:45

T24 Haber Merkezi

ABD ara seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Senato'daki çoğunluk ise resmi olarak cumhuriyetçilerin elinde kaldı.

ABD'nin önde gelen gazeteleri New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal bugünkü (7 Kasım 2018) sayılarını erken basıma verdi. 

New York Times'ın manşetinde ''Temsilciler Meclisi'nin kontrolü demokratlara geçti. Görünüşe göre G.O.P (cumhuriyetçiler) Senato'daki çoğunluğunu arttıracak" ifadeleri yer aldı.

The Washington Post ''Demokratlar Temsilciler Meclisi'ne el koydu" sözlerini öne çıkardı. 

The Wall Street Journal ise, ''Bölünmüş karar: çekişmeli yarış bölünmüş bir Kongre ile son buldu" ifadesini kullanarak, "Seçmenler Temsilciler Meclisi'ni demokratlara verme kararı verirken, cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunu arttırdı" diye yazdı.

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