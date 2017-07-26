Cumhuriyet'çiler "Savcı İnam FETÖ'den yargılanıyor" dedi, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi: Sözleriniz çok acımasız!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı duruşmanın ikinci oturumu Cumhuriyet'çiler ile soruşturma savcısı arasında "savcı Murat İnam" tartışması yaşandı.

Savunmalarda soruşturmayı başlatan savcı Murat İnam’ın 'FETÖ' şüphelisi olarak yargılandığının hatırlatılmasına tepki gösteren soruşturma savcısı, "Masumiyet karinesi vardır. Kimse suçlamalar ispatlanmadan suçlu sayılmaz. Savcı Murat İnam hakkında suçlama var, ama kesinleşmeden suçlu ikan edilemez. Siz de suçlanıyorsunuz ama ben size suçlu diyemem. Dolayısıyla iddianame ve Murat İnam hakkında dedikleriniz çok acımasız" dedi.

Bunun üzerine, dokuz aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "Ben de vurguladığınız bu masumiyet karinesini ifadem sırasında Savcı İnam'a anlatmıştım, ama bu tutuklanmamı önlemedi" dedi.

Devamında söze Mustafa Kemal Güngör girdi, duruşma salonunda şunlar konuşuldu:

Güngör: Yani bizim yaptığımız acımasızca ama 9 aydır tutukluyuz onunki acımasızca değil öyle mi?

Avukat Hasan Fehmi Demir: Bu bahsettiğiniz şahıs sıradan bir şahıs olsaydı (Murat İnam'dan bahsediyor) dediğiniz geçerli olabilirdi. Ama siz daha ilk gün savunma hakkı kutsaldır dediler. Eğer Fethullahçılıktan yargılanıyor ve sizin soruşturmanızı da imzaya sunulana kadar yürütüyorsa, bu her fırsatta dile getirmek gerekir. Bunun burada dile getirilmesi beni de rahatsız ediyor. İnsan olarak rahatsız ediyor. Ama cumhuriyet savcısı bundan rahatsızlık duymuyor ki Akın Atalay'ın Fethullahçı da olsa herkesin adil yargılanma hakkı olduğuna ilişkin dosyada tweeti var. Herkesin daha da ağrına giden, böyle bir uygulamanın, böylesi bir adaletsizliğin bu sistem içinde olması ve kendilerinin bununla karşılaşmış olması. Yoksa isim önemli değil.

Güngör: Sulh ceza hakimliğindeki sorgumda savcı masumiyet karinesi den yararlansın ama biz de yararlanalım dedim. O yararlandı biz yararlanamadık.



Avukat Fikret İlkiz: Duydum masumiyet karinesini yinelediniz. İddianamede birçok AİHM kararı var. 9 Sulh Ceza Yargıcı önünde söz verdim. Her yerde her aşamada biz bunu tekrar tekrar anlatacağız. Ama bundan sonrası bakımından sorgusunu yapacağınız hiçbir sanık size İnam'dan bahsetmeyecektir. Ellerinde olsa bile bunu geçeceklerdir. Ben Murat İnam soruşturma dosyası anlamında, iddianamenin yazılması anlamında bahsedeceğim.



Mahkeme Başkanı: Sizi dinlemeye hazırız. Diğer sanıklar adına da...



Savcı: İddianame hazır olmadan 1 hafta önceye kadar soruşturmayı yürüttü dediniz.



Güngör: 3 Nisan 2017'de bıraktı soruşturmayı iddianame de birkaç gün sonra hazırlandı



Savcı: En azından 1 hafta demeyin.