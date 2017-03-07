Cumhuriyetçiler Obamacare'i değiştiriyor

ABD'de Cumhuriyetçiler, eski başkan Barack Obama'nın sağlık reformunun önemli bir kısmının feshedilmesine yönelik yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısı, kamuoyunda "Obamacare' olarak bilinen eski yasadaki kilit reformların iptalini hedefliyor.

Yeni tasarıda sağlık sigortası zorunluluğu ve devletin katkılarının kaldırılması, bunun yerine sigortanın gönüllü olması öngörülüyor .

Eski yasadaki, sigorta şirketlerinin önceden hastalık geçirmiş kişileri sigortalamama uygulamasını yasaklayan madde ile gençlerin 26 yaşına kadar ebeveynlerinin sigortasını kullanma imkanına ise dokunulmadı.

Obama'nın sağlık reformunun feshedilmesi, Donald Trump'ın en önemli seçim vaadleri arasında yer alıyordu. Obama yönetiminin en önemli iç politik miraslarından biri olarak görülen 'Obamacare' kapsamında 20 milyon Amerikan vatandaşı sağlık sigortasına kavuşmuş, sigortasızların oranı Amerikan tarihindeki en düşük orana, yüzde onun altına çekilmişti.

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AFP/BK,BÖ