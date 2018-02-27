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Dünya
Deutsche Welle

Cumhuriyetçiler "minimum" değişiklikten yana

Yoğun protestoların ardından ABD Başkanı Trump silah yasasında bir dizi değişikliğe gidilmesine sıcak baktığını açıkladı. Cumhuriyetçi Parti ise yasada sadece ufak çaplı değişiklikler yapılmasından yana.

27 Şubat 2018 14:47

ABD bireysel silahlanmaya karşı günlerdir süren protestoların ardından, Başkan Donald Trump silah yasasında değişiklikler yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Diğer yandan Cumhuriyetçi Parti ise köklü değişiklikten ziyade yasada sadece ufak çaplı değişiklikler yapılmasından yana.

Trump hafta sonunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ile görüştü. Ayrıca gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat milletvekilleri hafta içinde yapılacak bir dizi görüşme için Beyaz Saray'a çağırıldı.

Eyalet valileriyle yaptığı görüşmenin ardından Pazartesi günü bir açıklama yapan ABD Başkanı ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği'ne (NRA) değinerek "Yarınız NRA'den çok korkuyor" dedi ve "Korkacak bir şey yok. Eğer sizinle beraber değillerse arada bir onlarla kavga etmemiz gerekiyor ve bu sorun değil" şeklinde konuştu.

Trump, Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından silah sahibi olabilmek için minimum yaş sınırının 21'e yükseltilmesi ve silah almak isteyenlerin daha sıkı şekilde kontrol edilmesinden yana olduğunu açıklamıştı.

Cumhriyetçiler mesafeli

Ancak Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin büyük bölümü bu değişikliklere sıcak bakmıyor. Cumhuriyetçi milletvekillerinin çoğu Florida saldırısının ardından sessiz kalmayı tercih etti. Cumhuriyetçiler silah yasası konusunda sadece ufak değişikliklere gidilmesini istiyor.

Senato'daki Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ve Demokrat Senatörü Chris Murphy'nin "Fix NICS" yasası olarak adlandırılan ve Ulusal Geçmiş Araştırma Sistemi'ni (NICS) güncellemeyen federal kurumlara ceza getirilmesini amaçlayan tasarısını destekliyor. NICS veri bankası bir kişinin yasal olarak silah sahibi olmaya uygun olup olmadığına karar verilmesi için kullanılıyor.

"Silahım olmasa da müdahale ederdim"

Florida'daki saldırının ardından öğretmenlerin silahlandırılmasından yana olduğunu belirten Amerikan Başkanı Trump'ın ilginç açıklamaları da sürüyor. ABD Başkanı bu kez de Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada saldırı sırasında olay yerinde olsa okula müdahale edeceğini savundu. "Ben böyle bir durumda silahım olmasa da Florida'daki okula müdahale ederdim" diyen Trump "Bu odadaki birçok kişi de böyle yapardı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AP,dpa/BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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