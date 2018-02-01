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Dünya

Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan trenin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

01 Şubat 2018 01:32

ABD'nin Virginia eyaletinde, parti toplantısına giden Cumhuriyetçi vekiller ile parti görevlilerin içerisinde bulunduğu tren çöp kamyonuna çarptı. Kazada bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Trendeki vekillerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giden Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Charlottesville bölgesinde çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Trende bulunan Cumhuriyetçi vekiller ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu kaydildi.

Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia'daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gelmesinin beklendiği ifade edilmişti. 

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