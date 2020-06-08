Cumhuriyetçi senatörün "Orduyu çağırın" dediği makalesini yayımlayan New York Times editörü istifa etti

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyla başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolara müdahale için Amerikan ordusunun çağrılması yönündeki makalesini yayımlayan New York Times gazetesi sayfa editörü James Bennet istifa etti.

New York Times 2016 yılından beri sayfa editörlüğü yapan James Bennet'in istifa ettiğini duyurdu. Bennet, siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara karşı ordudun devreye sokulmasını savunan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Cotton'ın makalesini gazetenin köşe yazıları bölümünde yayımlamıştı.

New York Times'ta çalışan çok sayıda gazeteci de ordunun protestoculara karşı kullanılmasını savunan tartışmalı makalenin yayımlanmasına tepki göstermişti. Bennet ve gazete önce farklı görüşlere yer verilmesi gerektiğini savunurken, daha sonra New York Times, 'editoryal süreçte acele edildiği ve standartların karşılanmadığı' açıklamasını yaptı.

"Harika makale yüzünden istifa etti"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesi sayfa editörü Bennet'in istifasına ilişkin Twiiter'dan "New York Times editörü işten ayrıldı. Senatör Tom Cotton'ın kaleme aldığı harika makale yüzünden istifa ettiği doğru. Şeffaflık! Arkansas eyaleti, Tom ile gurur duyuyor. New York Times yalan haber yapıyor'' yazdı.