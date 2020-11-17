Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Georgia eyalet sekreterine yasal oyları saymamanın bir yolu olup olmadığını sormuş!

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Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 3 Kasım seçimlerinde Donald Trump eyaleti kaybettikten sonra Senatör Lindsey Graham'ın kendisine yasal oyları geçersiz kılmanın bir yolu olup olmadığını sorduğunu ifade etti.

Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı Georgia eyaletini 2020'de Demokrat aday Joe Biden'a küçük bir farkla kaybetti.

The Washington Post'a konuşan Raffensperger, Cumhuriyetçi senatörün kendisini eyaletin imza uyumu yasaları konusunda sorguladığını ve uyumsuz imzaların kabul edildiği bölgelerde siyasi tercihlerin rol oynamış olma ihtimalini sorduğu ifade etti.

Kendisi de bir Cumhuriyetçi olan Raffensperger, Graham'in daha sonra kendisine bu bölgelerdeki posta yoluyla gönderilen tüm oyları "saymama" yekisi olup olmadığını sorduğunu ifade etti.

Raffensperger, Graham'in yasal olarak geçerli sayılan oyları saymama teklifinin kendini "şoke ettiğini" söyledi.

Graham, Raffensperger ile aralarında geçen konuşmaları doğrularken, eyalet sekreterine baskı yapmadığını, sadece imzaların doğrulanmasıyla ilgili daha çok bilgi almak istediğini söyledi.

Donald Trump, hâlâ 2020 seçim sonuçlarını tanımadı.