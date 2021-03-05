Cumhuriyetçi senatör, Biden'ın 2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili süreci yavaşlatmak için Senato'da katiplere 628 sayfalık raporu sesli okuttu

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ABD'de Başkan Joe Biden'ın yaklaşık 2 trilyonluk dolarlık teşvik paketi Kongre'yi geçmeye çok yakınken, Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson süreci durdurmak için alışılmışın dışında bir hamle yaptı.

Johnson, Senato katiplerinden 628 sayfalık planı sesli okumasını talep etti. Cumhuriyetçi Wisconsin senatörü, bu vesileyle kazandığı süre içinde meslektaşlarının oylarını değiştirmeye çalışacak.

New York Times, "Cumhuriyetçiler, durdurmaya güçlerinin yetmediği bir hamle nedeniyle bir kez daha Demokratları zaman öldüren ve sıkıcı bir işle siyasi puan kazanmak için cezalandırmayı denedi" değerlendirmesinde bulundu.

Planı, perşembe günkü Senato oturumu sırasında sırayla katipler sesli bir şekilde okudu. Planın okunmasına akşamüstü başlandı ve akşam saatlerinde sona erdi.

Schumer, perşembe sabahı Johnson'ın hamlesi ile ilgili açıklamasında, "Bu zaten kurumumuzun fonksiyon gösterebilmesi için çok yoğun çalışan Senato katiplerimizin boğazını ağrıtmaktan başka bir işe yaramayacak" dedi ve katiplere teşekkür etti.

Sürecin geciktirilmesine rağmen perşembe günü Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyu kullanmasıyla sürecin 51 oya karşı 50 oy ile ilerlemesine karar verildi. Senato'da bugün konuyla ilgili müzakereler gerçekleşecek.

Teşvik paketi doğrultusunda yüz milyarlarca doların aşı dağıtımı, okullar ve işsizlik yardımları için kullanılması ve ABD vatandaşları ile küçük işletmelere direkt ödeme yapılması planlanıyor.