Cumhuriyetçi senatör: 2024'te adayımızın Trump olacağını düşünmüyorum

ABD'de hem Beyaz Saray'ı hem de Senato'daki çoğunluğunu kaybeden Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump'ın 2024'te partinin başkan adayı olup olmayacağı hakkında tartışma sürüyor.

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan Cumhuriyetçi Bill Cassidy'ye gazeteci Dana Bush, "2024 ön seçimlerinde aday adayı olursa Trump'ı destekler misiniz; veya partinin adayı olursa arkasında durur musunuz?" diye sordu.

Cassidy, "Sorudan kaçmaya çalışmıyorum, bana birçok kişinin göreve uygun olup olmadığını sorabilirsiniz. Dikkat çekmek istediğim nokta şu; başkan adayımızın o olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Trump yönetiminde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ile Senato'daki çoğunluğunun yanı sıra Beyaz Saray'ı da kaybettiğine dikkat çeken Cassidy, "Bu Herbert Hoover dönemi dışında dört yıllık bir süreçte hiç yaşanmadı" dedi.

Cassidy, "Tek bir insanı putlaştırırsak kaybederiz" diye konuştu.