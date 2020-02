T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Britanya ve birçok Avrupa ülkesinin gündeminde dün yapılan Brexit oylaması var. Avam Kamarası, "İrlanda sınır güncesi" için tekrar Avrupa Birliği ile görüşmek yönünde oy kullandı, ancak AB bu konuda tekrar görüşme yapmaya pek sıcak bakmıyor.

ABD ise Ortabatı eyaletlerindeki rekor soğukları ve Trump ile partisinin çelişen dış politikasını konuşuyor. Orta Doğu medyası ise Filistin Başbakanının istifasını manşetlerine taşıdı.

30 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | May yüzünü tekrar Brüksel'e döndü ama Avrupa Birliği hiçbir şeyin değişmediğini söyledi

Muhafazakar Partili kıdemli Avam Kamarası üyesi Graham Brady'nin oylamaya sunduğu "İrlanda sınır güvencesi hakkında AB ile tekrar görüşmelere başlama" kararı 19 oy gibi küçük bir fark ile kabul edildi. Oylamanın sonucuna göre daha önceden İrlanda sınırı hakkında yapılan anlaşmaya bir "alternatif" üretilecek. Ancak AB bu konudaki görüşmeleri tekrar açmayı "İrlanda sınır güvencesi anlaşması, AB'den ayrılma anlaşmasının bir parçasıdır. Bu anlaşma tartışmaya açık değildir" diyerek reddetti.

The Times | May, Muhafazakar Partilileri "Brüksel'le yeni görüşmeler" arkasında birleştirdi

The Times da dün Avam Kamarası'nda yapılan oylamayı manşetine taşıdı. Britanya Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşması oylamasını tarihi farkla kaybettiğini hatırlatan The Times, partisinin bu sefer kendisine daha çok destek verdiğine de dikkat çekti. Ana muhalefet olan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ve May bir görüşme gerçekleştirecek. Corbyn, "Anlaşmasız Brexit ortadan kalkmadan May ile görüşmeyeceğim" demişti. The Times ayrıca AB'nin görüşmeleri tekrar başlatmama konusunda "ısrarcı" olduğunu belirtti.

New York Times | Cumhuriyetçi Parti Trump'ın dış politikası önünde bir engel mi?

NYT'den Peter Baker Trump'ın dış politikası ile partisi arasındaki görüş farklılıklarına dikkat çekti. Baker, "Cumhuriyetçi Parti Afganistan ve Suriye'den çekilmenin bir fiyasko olacağını, Kuzey Kore'nin güvenilemeyeciğini, IŞİD'in ABD'ye hâlâ bir tehdit olduğunu, Rusya'nın kötü ve NATO'nun iyi olduğunu düşünüyor. Problem ise Başkan onlara katılmıyor" yazdı.

The Washington Post | Ortabatı eyaletlerinde aşırı ve tehlikeli soğuk hava

ABD'nin Ortabatı eyaletlerinde rekor soğuklar yaşanıyor. Bu soğuk ve yağış yaşamı negatif yönde etkiliyor. Washington Post'un haberine göre ABD vatandaşları soğuğa önlem almaya ve "kutbi girdap"tan korunmaya çalışıyor.

Wall Street Journal | Apple'ın hasılatı ve kârı düştü: "iPhone olgunlaştı"

WSJ'nin haberine göre teknoloji şirketi Apple Aralık üçayında on yıldır ilk defa hem hasılatta, hem de kâr da düşüş yaşadı. WSJ'nin haberine göre Apple'ın bu sıkıntıdan çıkmak için iPhone satışlarını bir şekilde hızlandırması gerekiyor.

Moscow Times | Rusyalı eski satranç dünya şampiyonu Vladimir Kramnik, satrancı bıraktı

Ocak 2019 itibariyle dünya satranç sıralamasında 7. sırada bulunan Vladimir Kramnik, profesyonel satranç kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kramnik, 2000 yılında Kasparov'u yendikten sonra dikkatleri üzerine çekmişti ve 2006 yılında dünya şampiyonu olmuştu. Moscow Times'ın aktardığına göre 43 yaşındaki Kramnik, satranç eğitimi projelerine odaklanmak için profesyonel kariyerine katıldığı son turnuvadan sonra nokta koydu.

Le Monde | GAFA vergilendirmesi: Küresel bir anlaşmaya mı gidiliyor?

Le Monde’da yer alan habere göre, 29 Ocak Salı günü, OECD 127 ülkenin içinde bulunduğu prensip anlaşmasını duyurdu. Anlaşmanın içeriğinde güncel mali düzenlemeler vardı. Temel fikir, çok az vergi ödemesine rağmen çalışmalarını sürdüren teknoloji devlerine adil bir vergilendirme yapmaktı. Bu politik anlaşmanın bir sebebi de uluslararası kamuoyunun bu GAFA( Google, Amazon, Facebook, Apple) denilen bu şirketlerin optimizasyon uygulamalarına git gide daha çok tepki göstermesi olarak gösteriliyor.

Frankfurter Allgemeine | AB, Londra’nın taleplerini reddetti

FAZ da Avam Kamarası'nda yapılan oylama sonrası AB'nin müzakereleri açma konusundaki isteksizliğini manşetine taşıdı.

Al Arabiya | Filistin Başbakanı ve hükümeti istifa etti

Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu.