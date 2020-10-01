Cumhuriyetçi Parti'de "beyaz ırkın üstünlüğüne inanan grupları kınamama" çatlağı

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'nun çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Başkan Donald Trump'ın beyaz ırkın üstünlüğüne inanan grupları kınamamasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Trump'ın salı günü yapılan başkan adayları canlı yayın tartışmasında aşırı Proud Boys grubuna hitaben, "Geride durun ve beklemede kalın" demesi ABD'de gündem olmuştu. Trump, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan grupları kınamaktan kaçınmıştı.

McConnell konu ile ilgili yaptığı açıklamada Senato'daki tek siyah Cumhuriyetçi Tim Scott'un sözlerine katıldığını söyledi. Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden olan McConnell, "O beyaz ırkın üstünlüğüne inananların kınanmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Scott, Trump söyledikleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bence demek istediği şey bu değildi. Bence çıkıp hatasını düzeltmeli. Düzeltmezse demek ki kendini yanlış ifade etmemiş" diye konuşmuştu.