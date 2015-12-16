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Dünya
Deutsche Welle

Cumhuriyetçi adaylar IŞİD ile mücadeyi tartıştı

Cumhuriyetçilerin başkan adaylarından Donald Trump, ABD'nin güvenliği açısından Müslümanların ülkeye sokulmaması gerektiğini savundu.

16 Aralık 2015 10:26


Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayları arasında, Paris ve San Bernardino saldırılarının ardından düzenlenen ilk televizyon oturumunda milli güvenlik ve cihatçı IŞİD ile mücadele konuları hararetle tartışıldı.

Las Vegas'taki oturumda anketleri önde götüren işadamı Donald Trump Müslümanların ABD'ye sokulmaması şeklindeki talebini savundu ve ülkenin kontrolden çıktığını söyledi. Trump önerisinin dışa kapanma ya da dinle değil güvenlikle ilgili olduğunu belirtti.

Eski Florida valisi Jeb Bush milyarder işadamını ciddi stratejisi olmamakla itham etti. Bush, bütün Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanmasının cihatçılarla mücadelede Arap müttefikleri ile sürdürdükleri işbirliğini baltalayacağını savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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