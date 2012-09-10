Cumhuriyetçi aday Obama'nın 'ayaklarını yerden kesti'

2 günlük Florida turunu tamamlayan Obama, turun son gününde uğradığı pizza restoranının Cumhuriyetçi Parti üyesi olan sahibi tarafından kucaklanırken görüntülendi.

Amerikan Başkanı Barak Obama’nın 2 günlük Florida turunun son durağı, Florida eyaletinin Fort Pierce şehriydi. Turun son günü olan Pazar gününde, şehirdeki bir İtalyan restoranında mola veren Başkan, restoran sahibi tarafından kucaklanırken görüntülendi.

Restoran sahibi Scott Van Duzer, Obama’yı görünce ona sarılıp havaya kaldırdı. Bu hareket karşısında bir hayli şaşıran Başkan Obama, “Şuna bakın!” şeklinde bir tepki verdi. 113 kilo ağırlığında ve 1 metre 90 santimetre uzunluğundaki Van Duzer’a “Dostum sen halterci filan mısın? Scott şunu söylemeliyim ki, sen gördüğüm en iri kıyım pizza dükkanı sahibisin. Senin pizzandan yersem ben de böyle görünür müyüm?” diyerek espri yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Van Duzer, Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olmasına rağmen 2008’de Obama’ya oy verdiğini ve bu seçimlerde de Obama’ya oy vereceğini açıkladı. Van Duzer şöyle konuştu: “Parti kimi çıkarırsa ona oy vermiyorum. Hangi adaya oy vermek bana doğru geliyorsa, ona oy veriyorum. Obama’ya oy vermek de bana baya doğru geliyor.” (AFP)