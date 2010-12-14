-CUMHURİYET ALTINI 450 TL MERSİN (A.A) - 14.12.2010 - Son aylarda yükselişini sürdüren cumhuriyet altının, birikim yapmak isteyenler için yeniden gözde yatırım aracı olmaya başladığı bildirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Değerli Metaller ve Mücevher Ticareti Sektör Temsilcisi Murat Karteper, altının ons fiyatının dünya genelindeki gelişmelerle paralellik gösterdiğini söyledi. Ülkeler arasındaki ilişkilerde güvensizliğin artmasıyla ons altının fiyatının arttığını dile getiren Karteper, ''Son dönemlerde onsun ciddi bir hızla arttığını gözlemliyoruz. Öyle ki, ons bin 400'e ulaştı. Dolayısıyla da işlem gören altının fiyatları artışa geçti'' dedi. Şu an cumhuriyet altının illere göre farklılık göstermekle birlikte 450 TL civarından alıcı bulduğunu ifade eden Karteper, şöyle konuştu: ''Altının bu fiyatı geçmiş yıllarda gördüğünü söylemeyiz. Başka bir deyişle altın rekor fiyatını yaşıyor. Son aylarda yükselişini koruyan altının bu özelliği, halk arasındaki bakış açısının değişmesine de neden oldu. Mesela uzun zamandan beri sadece takı için müşteri ağırlayabildiğimiz kuyumcu dükkanları bugünlerde, yatırım amaçlı başta cumhuriyet altını almak üzere yanımıza gelen müşterilerle doluyor. Hatta yatırım için gelen müşteri sayımızı katladık diyebilirim.'' Karteper, altına yatırım yapmak isteyenlerdeki artıştan banka şubelerinin de nasibini aldığını, bankalardaki hesaplarda ise külçe altının tercih edildiğini belirtti.