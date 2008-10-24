Cumhuriyet yürüyüşüne izin yok

Eskişehir Valiliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde demokratik kitle örgütleri tarafından 29 Ekim 2008 tarihinde düzenlenmek istenen Cumhuriyet yürüyüşüne güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.



ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim 2008 GÜNÜ saat 18.30'da Köprübaşı semtinden Vilayet Meydanı'na kadar `Cumhuriyet Fener Alayı' adı altında yürüyüş düzenlemek istediklerini belirtti. Kerman, yürüyüş için gerekli hazırlıkların sürdüğü sırada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün, Valiliğe `güvenlik nedeniyle yürüyüşe izin verilmemesi` talebinde bulunduğunu kaydetti. Eskişehir Valiliği'nin de Emniyet Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yürüyüşün yapılmasına izin vermediğini açıklayan Azmi Kerman şöyle konuştu:



"Hazırlığını yaptığımız yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri, bazı kamu kuruluşları, kadın ve gençlik örgütleri katılacaktı. Bugüne kadar sürdürülen tüm çalışmalar ve yürüyüş güzergahı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü bilgisi çerçevesinde yürütüldü. Ancak, hazırlıklar yoğun bir şekilde sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün, Eskişehir Valiliği onaylı yazısı ile yürüyüşün iptal edildiği öğrenilmiştir. Verilen bu karar nedeniyle, büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 85'inci kuruluş yıldönümünün halkımızla birlikte, coşkuyla kutlanmasının engellenmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Ancak bir kez daha belirtmeliyiz ki, laik Cumhuriyetimize olan bağlılığımız artarak sürecek, yaşanan zorluklar bizi asla yıldırmayacaktır."

