Cumhuriyet: Yüce Divan bu hukuksuz dönemi yargıladığında, adalet size de gerekecek

Cumhuriyet gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin MİT TIR'ları haberi nedeniyle tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için 'hak ihlali' kararı vermesiyle ilgili olarak "Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesinin başyazısında "Yarın Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla bu hukuksuz dönemi yargılama noktasına geldiğinde, hukuk ve hâkimlerin adaleti, bugünün hükümetine de gerekecektir" dendi. Başyazıda, "Cumhurbaşkanı emin olabilir ki o zaman, adil yargılanmaları için mücadele eden, yine bizler olacağız" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (29 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan başyazısı şöyle:

Yarın bu hukuksuz dönem yargılanma noktasına gelirse, hâkimlerin adaleti, bugünün hükümetine de lazım olur.

Erdoğan, Nisan 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin Twitter’a özgürlük getiren kararı için, “Karara saygı duymuyorum, ama uymak zorundayım” demişti.

Aradan geçen iki yılda -ne değiştiyse-, artık kendini hukuka ve yargı kararlarına uymak zorunda hissetmiyor. Dündar ve Gül’e özgürlük getiren karara uymayacağını açıklıyor. Türkiye, yüksek mahkeme kararını tanımayan bir cumhurbaşkanını ilk kez görüyor.

Erdoğan’ın öfkesi bununla da kalmıyor; alt mahkemeye de karara uymama ve “tutuklamada direnme” talimatı veriyor.

Açık bir darbe anlamı taşıyan bu sözlerin 28 Şubat’a rastlaması, ibret verici...

Darbecinin adı değişiyor, tavrı değişmiyor.

Böyle bir hukuk tanımazlık karşısında -Erdoğan’ın beklediği gibi- ortalık değil, olsa olsa Saray ve onun sakini çalkalanır.

“Anayasaya uymama serbestisi”, “Biz de seni tanımıyoruz” diyeceklere haklılık kazandırır. Biz yine de yurttaşlara “Suimisal emsal olmaz” diyelim; Cumhurbaşkanı’na değil, anayasaya uymalarını tavsiye edelim.

Yarın Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla bu hukuksuz dönemi yargılama noktasına geldiğinde, hukuk ve hâkimlerin adaleti, bugünün hükümetine de gerekecektir.

Cumhurbaşkanı emin olabilir ki o zaman, adil yargılanmaları için mücadele eden, yine bizler olacağız.