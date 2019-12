Cumhuriyet yıkıldı, Erdoğan dimdik ayakta

T24- İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu'nun Başbakan Tayyip Erdoğan ile ilgili bir rüyası Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in soruşturması kapsamında dinlemeye takıldı. Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Gül'ü görevden aldığını, tüm bakanların secde ettiğini ve Başbakan Erdoğan'ın ise dimdik ayakta durduğunu rüyasında gören Ustaosmanoğlu, çevresine bu rüyanın yorumunu soruyor.



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 16 HAZİRAN 2008 gün ve 2008/414 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Yusuf DAL adlı kişiye ait olup, Mahmut Şevket adlı kişinin kullandığı 0 536342XXXX numaralı TELEKOM hattının 16 HAZİRAN 2008 – 16 EYLÜL 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (7) 276094943 ID

Tarih, Saat Süre : 02.07.2008 / 11:02:30 / 00:02:23

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 234 XXXX/ 0 536 342 XXXX

Arayan veya Aranan Kişi : Ahmet BİÇEL / Yusuf DAL (Mahmut Şevket kullanıyor)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :





Mahmut Şevket Hoca: Efendim Ahmet abi

Ahmet BİÇEL : Selamün aleyküm hocam

Mahmut Şevket Hoca: Aleyküm selam

Ahmet BİÇEL : Ya şimdi Celal’le konuşuyorum da, senin rüyan aklıma geldi de

Mahmut Şevket Hoca: He

Ahmet BİÇEL : Onu onu bi zahmet söyler misin tekrar ya?

Mahmut Şevket Hoca: Neyi?

Ahmet BİÇEL : Akşam yani rüya gördüm dedin ya

Mahmut Şevket Hoca: Rüya mı?

Ahmet BİÇEL : Akşamle, ya

Mahmut Şevket Hoca: He he

Ahmet BİÇEL : Tayyip ERDOĞAN, Tayyip bi anlatsana bi daha

Mahmut Şevket Hoca: Şimdi anayasa mahkemesi karar aldı

Ahmet BİÇEL : Evet

Mahmut Şevket Hoca: Yani gördüğümde cumhurbaşkanını indirdiler

Ahmet BİÇEL : Sen anlat ben Celal’e aktarıyorum

Mahmut Şevket Hoca: He şimdi he anayasa mahkemesi karar aldı

Ahmet BİÇEL : Anayasa mahkemesi karar aldı

Mahmut Şevket Hoca: Hee, cumhurbaşkanını indirdiler ordan

Ahmet BİÇEL : Cumhurbaşkanını ordan indirdiler

Mahmut Şevket Hoca: Hee, şimdi bakanlar kurulunun tamamı secdeye kapanmış

Ahmet BİÇEL : Bakanlar kurulunun tamamı secdeye kapanmış

Mahmut Şevket Hoca: Yani Allah’a secde ediyorlar

Ahmet BİÇEL : Allah’a secde ediyorlar

Mahmut Şevket Hoca: Tayyip, Tayyip’de dimdik ayakta duruyor

Ahmet BİÇEL : Tayyip’te dimdik ayakta duruyor

Mahmut Şevket Hoca: He, böyle gördüm

Ahmet BİÇEL :(Başka bir telefondan Celal isimli şahsa söylüyor) He Celal akşam arayacaktım seni de, Mahmut Şevket Hocamı aradım şimdi cepten de, böyle bir rüya görmüş, nasıl yorumluyorsun abi? (Şimdi Mahmut Şevket hoca’ya Celal isimli şahıstan aldığı cevabı aktarıyor) Cumhuriyeti bunlar aş, cumhuriyeti Celal diyor ki; cumhuriyeti bunlar aşağı indirecekler diyor. (Şimdi Celal’e söylüyor) Evet abi. (Şimdi Mahmut Şevket hoca’ya Celal isimli şahıstan aldığı cevabı aktarıyor) Cumhurbaşkanı cumhuriyeti eee temsil ettiği icin öyle diyor Celal

Mahmut Şevket Hoca: Doğru aferin aferin, akşam da öyle yorum yapıldı, yani o şeyi temsil ediyor

Ahmet BİÇEL : Bi dakka hocam

Mahmut Şevket Hoca: …………..(anlaşılamadı) devleti

Ahmet BİÇEL : (Celal isimli şahısla konuşuyor) Evet evet Celal, Meb, o secdedeki vaziyet mi? (Şimdi Mahmut Şevket hoca’ya söylüyor) Mevlaya mevlaya eee kulluk ederlerse onların işi tamam diyor Celal





276094943 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.





Mahmut Şevket Hoca: Allah’ın izniyle

Ahmet BİÇEL : (Celal isimli şahısla konuşuyor) Tayyip’in Tayyip’in ayakta durması dimdik durması ne demek Celal? (Şimdi Mahmut Şevket hoca’ya söylüyor) Müslümanlar, müslümanlar ayakta dimdik ayakta diyor

Mahmut Şevket Hoca:He he he, helal olsun ona ya

Ahmet BİÇEL : He he

Mahmut Şevket Hoca:Onla tanışcaz bundan sonra, selam söyle

Ahmet BİÇEL : Herhalde herhalde, ben akşam arayacaktım bu şeyi ama hayırlısı Allah’tan

Mahmut Şevket Hoca: Oldu

Ahmet BİÇEL : Yola çıktınız hocam, Allah yolunuzu açık etsin

Mahmut Şevket Hoca: Bursa’dayız, Allah razı olsun

Ahmet BİÇEL : He he he

Mahmut Şevket Hoca: Hadi görüşürüz, dua edin inşallah

Ahmet BİÇEL : İnşallah, inşallah hocam inşallah, amin amin.

DÜZELTME VE ÖZÜR: Bu haberin yayımlanan ilk metninde, Mahmut Ustaosmanoğlu ile yeğeni Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu karıştırılarak, telefon dinlemesine konu olan rüya İsmailağa cemaatinin liderine atfedilmiştir. Bu yanlışlık nedeniyle Sayın Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan, yakınlarından ve okurlarımızdan özür diliyoruz. T24