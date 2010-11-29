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Eylemci öğrenciler ellerinde 'Ferman Tayyip'in üniversiteler bizimdir' yazılı dözvizlerle slogan attı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Erdoğan, dün Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde rektörlerle toplantısından önce Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi yaklaşık 50 kişilik grup “Ey Tayyip biz de Cumhuriyet yıkıcısına, Cumhuriyet yıkıcısı deriz”, “YÖK kapatılsın, Yusuf Ziya yargılansın”, “NATO’suz Türkiye, YÖK’süz üniversite” yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak Başbakanlık ofisi önünde toplandı. Grup adına yapılan açıklamada, “Buradaki bütün arkadaşlar kimliklerimizi emniyete veriyoruz” denildi. Eyleme katılan tüm öğrenciler kimliklerini polise teslim ederek olaysız şekilde dağıldı.İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Erdoğan’ı protesto ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına mahkûm olan öğrencilerden bazıları, Erdoğan’ın rektörlerle yapacağı toplantı öncesi eylem yapmak istedi. Eylem yapmalarına izin verilmeyen öğrenciler bir süre polisle tartıştı. İki öğrenci, yumurtaları ofis önüne fırlattı. Genç Siviller de hapis cezasına çarptırılan İTÜ’lü öğrencilere destek vermek için eylem yaptı. TKP ve Gençlik Muhalefeti üyesi öğrenciler de Beşiktaş Barbaros Parkı’nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Öğrencilerle polis arasında zaman zaman tartışma yaşanırken 2 öğrenci, sorunlarını içeren mektubu Başbakanlık özel kalemine teslim etti.