Cumhuriyet yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'dan Özgür- Der Başkanı hakkında suç duyurusu

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür- Der) Başkanı Rıdvan Kaya’nın düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, terör eylemine duydukları tepkiyi dile getirmek için Charlie Hebdo'nun son sayısının kapağını köşelerinde yayınlayan Cumhuriyet yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan ile ilgili “silahlı saldırı olursa üzülmem” sözleri yargıya taşınıyor. Çetinkaya ve Karan, suç duyurusunda bulunarak Rıdvan Kaya’nın Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik” ve “iftira” maddeleri uyarınca cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan adına avukatları Bülent Utku, Tora Pekin ve Abbas Yalçın suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde 26 Ocak 2015 tarihinde T24'ten Hazal Özvarış'ın sorularını yanıtladığı Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile gerçekleştirilen röportajdan alıntılar yapıldı. Röportajda, Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere toplandıkları Çağlayan Adliyesi’nde yaptığı konuşmadaki “Bazı kardeşlerimiz birazdan suç duyurusunda bulunacaklar! Ben suç isnadında bulunmuyorum! Yargılanmalarını falan değil, cezalandırılmalarını talep ediyorum” ifadeleri anımsatılarak Kaya’ya “Cezalandırılmaları derken kastınız ne” sorusu yöneltildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Müslümanlara düşmanmış gibi gösterdi

Rıdvan Kaya’nın daha önce Karan ve Çetinkaya’nın “öldürülmesi gerektiği” anlamındaki beyanını değiştirme çabasına girse de “saldırıya uğrarlarsa, saldırıyı amasız şartsız kınayanlardan olmayacağım” diyerek yazarlarımızı hedef gösterdiği vurgulandı.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde “Bu kadar yoğun bir saldırı ortasında Charlie Hebdo’ya ifade özgürlüğü adına destek verme çabası içine giren insanların hiçbir şekilde samimi olduklarına inanmıyorum ve bunu Müslümanlara düşmanlıklarından yaptıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla şiddet eylemine maruz kalırlarsa kınamayacağım…” beyanlarıyla Karan ve Çetinkaya’nın Müslümanlara düşman kişilermiş gibi gösterildiği, Kaya’nın iftira suçunu işlediği belirtildi.

Karan ve Çetinkaya’nın Charlie Hebdo dergisinin kapağını düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, terör eylemine karış duydukları tepkiyi dile getirmek için köşelerine taşıdıkları ifade edilerek“Müvekkillerin bu davranışlarının Müslümanlığa düşmanlıkla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Böylesine açık olan bu durum karşısında şüphelinin beyanlarının TCK 267 ve 214/1. maddeleri kapsamında suç teşkil ettiği kanımızca tartışmasızdır” denildi. Kaya’nın “Bu insanların sonuçlarını

bilerek yaptıkları, insanları tahrik etme amaçlı bir eylemdir”, “Bu kişilere dair olumsuz bir eylem olduğunda birinci sorumluları kendileridir. Herhangi biri de çıkıp silahlı eyleme başvurursa açıkçası üzülmem, beni ilgilendirmez”, “Ama zulmedenlerle mücadele ederiz. Eğer o mücadelenin belli aşamalarında şiddet gerekiyorsa şiddet de uygulanır” beyanlarıyla Karan ve Çetinkaya’ya karşı suç işlenmesi, onlara saldırıda bulunulması yolunda insanları yönlendirdiği, hedef gösteren beyanlarında ısrar etttiği vurgulandı.