Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'e avcılardan tehdit

Hayvanların yaşam haklarını savunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, katıldığı bir programdaki av ihalelerine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından, avcılar tarafından tehdit edildi. Kalkandelen, sosyal medyadan kendisi hakkında kullanılan şiddet, cinsiyetçi söylem ve hakaretleri paylaşarak duruma sessiz kalanlara tepki gösterdi.

Halk TV'de Can Coşkun'un programına konuk olan Zülal Kalkandelen, "Avcılık, devletin teşvik ettiği bir alan aslında. Avcılığın devlet tarafından teşvik edilen bir uygulama olmasından vazgeçilmesi gerekiyor. Av cinayettir. Bunun başka bir açıklaması yok. Avcılık giderek artıyor. Avcılığın arkasında silah endüstrisi var. Avcılık silah endüstrisine çok büyük müşteri sağlıyor. Çok büyük bir lobi ve devletin bundan vazgeçme niyeti olmadıkça halkın tepkisi hiç önemsenmeyecek" ifadelerinin ardından, sosyal medyada avcılar tarafından hedef alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Halk TV'deki konuşmasının paylaşıldığı bir avcı grubunda Kalkandelen hakkındaki, "Betül Hanım, sen tüfeği arabadan indirme; lazım olacak" şeklindeki tehdit mesajı tepkilere neden oldu.

Bunun gibi birçok tehdit ve hakaret mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşan Zülal Kalkandelen, "Halk TV’de Can Coşkun ile söyleşimizde av hakkında söylediklerim avcıları epey öfkelendirmiş. Hayvanları çıkarı için sömüren, katleden herkesin sürekli hakaret ettiği/küfrettiği biriyim. Avcılar daha önce de beni hedef haline getirmişti. Yaptıkları tek şey bu" şeklinde tepki gösterdi.

"Tepki gösterilmiyor"

Yalnız bırakıldığı için bu tarz saldırılara maruz kaldığını dile getiren Zülal Kalkandelen, "Bu tür hakaret ve tehditler bir siyasetçi yakını için kullanılsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Fakat yaşam hakkını savunan benim için buna benzer birçok olay yaşanmasına rağmen tepki gösterilmiyor. Böyle bir durumda kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum. Ben yalnız bırakıldıkça da bu insanlar, hakaret ve tehtidlerini savurmaktan çekinmiyor" dedi.

"Yetkililer duyarsız"

Daha önce de hayvan hakları konusunda yaptığı yorumlarda sık sık avcıların tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Zülal Kalkandelen, yaptığı şikayetlerden bir sonuç elde edemediğini ifade ederek yetkililerin konuya ilişkin duyarsızlığını eleştirdi.