Cumhuriyet yazarı: Yapın şu kurultayı, CHP'nin de Türkiye'nin de önü açılsın

Cumhuriyet yazarı Erol Manisalı CHP'de genel merkezin "Yeterli sayıda imza yok" açıklamasıla süren olağanüstü kurultay tartışmasını değerlendirdi. Manisalı, "Yapın şu kurultayı CHP’nin de Türkiye’nin de önü yeniden açılsın" dedi.

24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından CHP'de genel başkanlık tartışması başlamıştı. CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin partisinden 10 puan fazla oy alması üzerine başlayan tartışmada CHP'li muhalifler olağanüstü kurultayı toplamak için imza toplamaya başladı. Toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Genel merkezden yapılan açıklamada toplanan imzaların partiyi olağanüstü kurultaya götürecek sayıda olmadığı yönünde açıklama geldi. Manisalı CHP'deki süreci değerlendirdiği yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Ve yine CHP’li yönetime: 5 imza eksik, 3 imza fazla diye ufak koltuk hesaplarına kilitlenip “statükocu” olacağınıza yapın şu kurultayı: CHP’nin de Türkiye’nin de önü yeniden açılsın.