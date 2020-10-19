Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunda FETÖ’den sonra devlet içindeki boşluğa göz diken cemaatlere açıkça işaret ediliyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 2017 yılında Polis Akademisi’nin çalıştayının ardından hazırlanan “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” isimli raporu köşesine taşıdı. Terkoğlu, “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi’ raporunda FETÖ’den sonra devlet içindeki boşluğa göz diken cemaatlere açıkça işaret ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Terkoğlu, "Polis Akademisi Raporu’na göre, diğer cemaatlerin durumu da kimilerinin söylediği gibi “sivil toplum örgütü” şeklinde değil: 'Bu toplulukların sivil toplum kuruluşları gibi faaliyet göstermeleri beklenmiş, ancak bu yapılar sivil toplum örgütlenmesi niteliğinde de kalamamıştır. Dolayısıyla ilgili alanlarda devletin denetimi büyük önem arz etmektedir.' Üstelik bizzat devlet raporunun kendisi bir çözüm perspektifi ortaya koyarken, FETÖ’den sonra devlet içindeki boşluğa göz diken cemaatlere açıkça işaret ediyor: Dini örgütlenmelerin dini sahada tutularak bunların bürokraside yapılanmalarının önüne geçilmelidir. Bürokrasi FETÖ’den boşalan yerlere göz diken ve devlet içerisinde örgütlenme gayretinde olan başka gruplara da kesinlikle göz yumulmamalıdır.” ifadesini kullandı.

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