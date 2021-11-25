Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Türkiye’nin çifte standart hikâyeleri yazıldığında, Murat Atik’e ayrı bir başlık açmak gerekecek

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu iddialarının ardından göreve geldikten 10 gün sonra TCDD Genel Müdürlüğünden istifa eden Murat Atik hakkında bir yazı kaleme aldı.

Terkoğlu, Atik hakkındaki iddiaların mahkeme dosyalarına girdiğini ancak buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “herhangi bir somut bilgi veya belge bulunamadığı” gerekçesiyle “soruşturmaya gerek yok” kararı verildiğini belirtti.

Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Atik’in Oktar grubuna silah alan kişi olduğu, İstanbul’da geçen aylarda sonlanan duruşmaların tutanaklarında var. Sanık Mustafa Işık’ı sorgularken mahkeme başkanı, bizzat Atik’in adını vererek açıkladı.

Murat Atik’in Sun Grup şirketine ait görünen telefonun takip edildiği ise 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaya sunulan polis fezlekesinin 6. sayfasında.

Kısacası bütün iddiaların kaynağı somut ve belgeli. Malum, söz konusu evraklara dayanarak, Murat Atik’in arkadaşları hakkında, mahkeme binlerce yıl ceza verdi. Atik’in iş ortakları dahil, sanıklardan bazıları tutuklandı ya da firar etti. Sıra Atik’e gelince ise iddialar “soyut ve delilsiz” oldu. Ankara’daki savcılık Atik’i aklamakla kalmadı. İstanbul’daki Adnan Oktar davasında, cezaya dayanak olan belgeleri de tartışmalı hale getirdi.

Türkiye’nin çifte standart hikâyeleri yazıldığında, Murat Atik’e ayrı bir başlık açmak gerekecek. Adaletsiz adalet saraylarının tuğlaları “ama o adam...” diyerek dizilmiyor mu zaten?"

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