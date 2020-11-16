Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Sadık Albayrak’ın, 'dünürlüğün ardından' çizdiği yol, 'istifa' kelimesini bile anlamsız kılıyordu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, oğlu Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesine karşın Sadık Albayrak'ın AKP'den ayrılmamasına ilişkin olarak, "Sadık Albayrak’ın, 'dünürlüğün ardından' çizdiği yol, 'istifa' kelimesini bile anlamsız kılıyordu" yorumunu yaptı.

Sadık Albayrak ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki ilişkilerine de değinen Terkoğlu, "İkisi de İslamcı hareketten gelmekle, yakın dost ve tabii dünür olmakla birlikte Erdoğan ve Sadık Albayrak tartışmasız iki farklı eğilimi, iki farklı yolu, iki farklı kaderi temsil ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Terkoğlu yazısında, Berat Albayrak'ın Esra Erdoğan'la evlenmesinin ardından 'çekildiğini' belirterek, "Sadık Albayrak’ın, 'dünürlüğün ardından' çizdiği yol, 'istifa' kelimesini bile anlamsız kılıyordu" ifadesini kullandı.