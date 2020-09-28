Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Kobani olaylarının da hiçbir şey olmamış gibi” üzerinden atlandığı, bugün gözaltına alınan HDP’lilerle müzakerelerin devam ettiği görülüyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 2014'te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski HDP'li milletvekilleri, belediye başkanı ve MYK üyelerinin de aralarında olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini köşesine taşıdı.

Terkoğlu, "6-7 Ekim’in kendisi provokasyondu' diyen Öcalan’la süren görüşmelerdeki hava, 6 yıl öncesine dair farklı bir resim ortaya koyuyor. Sanki Cumhur İttifakı o gün AKP, HDP ve İmralı’dan oluşuyordu. Günah keçileri ise AKP’ye karşı olan CHP, MHP idi." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Konuşmalarda FETÖ ve Kandil ise süreci sabote eden iki ayrı güç olarak tanımlanıyordu. Nitekim Kobani olaylarının da Kandil ve FETÖ’ye mal edilerek 'hiçbir şey olmamış gibi' üzerinden atlandığı, bugün gözaltına alınan HDP’lilerle müzakerelerin devam ettiği görülüyor. Dolmabahçe mutabakatına rağmen 2015’te yaşanan kırılmanın ardından beklenen darbe gerçekleşirken iktidar koalisyonu da değişti. HDP atılırken, boşluk MHP ile tamamlandı." görüşünü savundu.

Terkoğlu, "Artık kimsenin yüzüne bakmadığı kayıtları ya gözaltındaki HDP’liler 'böyle konuşmamıştık' diye açarsa. Ya da iktidarın gecikmiş ortakları 'böyle konuşmuşsunuz' diye çıkarırsa. Sırlar, dolapların kapağına oturarak saklanacak gibi değil." ifadesini kullandı.

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