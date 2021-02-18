Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Kadir Topbaş'ın belki de “başka bir yol” aramaması sayesinde tabutu AKP’liler tarafından “Kadir Abi” diyerek omuzlandı

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenaze törenine ilişkin olarak, "Kadir Topbaş'ın belki de 'başka bir yol' aramaması sayesinde tabutu AKP’liler tarafından 'Kadir Abi' diyerek omuzlandı" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Kadir Topbaş’ın pazar günkü cenazesini merakla izledim. Namazda en önde, iktidarın en tepesindekiler saf tutmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bir konuşma yapmış, 'Yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta, Çarşamba’da, İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı' demişti. 'Daha sonra davada da beraber sürdü' diye devam ediyordu. Sessiz sedasız dünyaya veda eden Topbaş’ın, son günlerini 'dava'nın dışında geçirmeye zorlanmasındansa hiç bahsetmedi. Herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığıdır... Eminim, 'nasıl bilirdiniz' denildiğinde içinden 'çok şey' geçiren olmuştur." ifadesini kullandı.

Topbaş'ın İBB Başkanlığı'ndan istifa sürecine yazısında yer veren Terkoğlu şunları kaydetti:

"Veda ederken partisinden ayrılmadığının altını çizen Topbaş, başka oluşumlardan gelen tekliflere de kapısını kapattı. 13 yıl süre ile İstanbul’un en uzun belediye başkanı o değilmiş gibi, bir daha siyaset koridorlarında görünmedi. Belki de “başka bir yol” aramaması sayesinde tabutu AKP’liler tarafından “Kadir Abi” diyerek omuzlandı. Cenazesi belediye mezarlığına değil, hükümet kararıyla Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi."