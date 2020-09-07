Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: İki gün sonra, biz nefes alması güç bir mahkeme salonunda olacağız; zaman ayarlı hikâyede, rolünü kabul etmeyenleri oynayacağız

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle açılan davanın 9 Eylül'de duruşması olacağını hatırlattı. Terkoğlu, "İki gün sonra, biz nefes alması güç bir mahkeme salonunda olacağız, zaman ayarlı hikâyede, rolünü kabul etmeyenleri oynayacağız" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Günlerdir uyuyup bir tuşla uyanan savcılar, 'neden' diye soranlara 'çok gizli', 'devlet sırrı' diyordu. Ortadaki tablo ise hava durumundan bile daha açıktı. Gizli cenazenin herhalde MİT’le ilgisinin olduğu anlaşılmasın diye 'Teşkilat Başkanı' pankartıyla kocaman çelenk gönderilmişti! 'Gizli çekim' dedikleri fotoğraflar, herkesin karşısında poz verdiği koca fotoğraf makinesiyle çekilmişti! 'Saklı' saydıkları cenazeye belediye başkanından milletvekiline, koca ilçe katılmıştı! 'Devlet sırrı' dedikleri bilgiyi herkes aynı zamanda köy kahvesi işleten muhtardan öğrenmişti! 'Kimsenin bilmediği bilgi' diye yazılan, 100 yaşındaki Millet Meclisi’nde kameralar önünde açıklanmıştı!" değerlendirmesinde bulundu.

Terkoğlu, "Devlet sırlarını paspas edenlerin, gizli belgeleri iddianamelere yerleştirenlerin, kozmik odaları ne istedilerse verenlere açanların 'sır davası' ancak bu kadar oluyordu! Çarşamba günü göreceğiz Gerçek olmak için fazla saçma, saçma olmak için fazla gerçek olan bu hikâyede hâlâ hapiste 3 gazeteci var. Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç… 9 Eylül’de bileklerine takılan çift kelepçeyle o salona getirilecekler. FETÖ borsalarıyla, arka kapısından zenginlerin çıktığı sorgularıyla, cemaatlerin 'bizdendir' diyerek kurtardıklarıyla, bir 'hatırlı' telefonla bırakılanlarla meşhur binada hep birlikte adaleti arayacağız. Orada olursunuz ya da olmazsınız. Ancak emin olun, yazmasalar haberiniz olmaz.-Attilâ İlhan gibi söylersek, 'Demirlemiş, eli kolu bağlı bir vapuru vuranları' hâlâ bilmiyoruz. 'Üzerimize yüklenen işin' ise farkındayız. Kimse görmese görüyoruz." ifadesini kullandı.

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