Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: FETÖ’cülerin 1 dolarlarının yerini, yeni muhafazakârların 100’lükleri tamamlamış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Neden 20’li yaşların başında gençleri önce zengin sonra rezil eden kapı ardındaki al-verli düzeni sorgulamıyoruz" düşüncesini dile getirdi. Terkoğlu, "FETÖ’cülerin 1 dolarlarının yerini, yeni muhafazakârların 100’lükleri tamamlamış" görüşünü savundu.

Terkoğlu yazısında, "Pudra şeker miydi uyuşturucu mu? Kim getirdi, kim içti? Görüntüyü kim çekti, kim servis etti? Bütün bunlara odaklanmak yerine, neden asıl suçun peşine düşmüyoruz? Neden 20’li yaşların başında gençleri önce zengin sonra rezil eden kapı ardındaki al-verli düzeni sorgulamıyoruz. Ardındaki yolsuzluk sisteminin peşinden koşmuyoruz? Devredilirken 78 milyon 500 bin lira borçla bırakılan Kastamonu Belediyesi’nin kasası bile görünen köyü anlatmıyor mu? Gözaltına alınan gençlerin sosyal medya hesaplarını geziyorum. Perde ardında sürdürdükleri hayatın vitrinine din-millet paylaşımları koymuşlar." ifadesini kullandı.

Terkoğlu şunları kaydetti:

"Ağızlarından düşmeyen manevi sözleri, sürdürdükleri maddi yaşamın üstüne örtü yapmışlar. Gördüğüm en ilginç görüntü… Biz döviz neden yükseliyor diye tartışırken, onlar buna söylenenleri hain ilan etmiş. Ceplerinden çıkanlara göre ise burunlarına toz çekerken, ceplerindeki 100 dolarları kullanmışlar. FETÖ’cülerin 1 dolarlarının yerini, yeni muhafazakârların 100’lükleri tamamlamış.

Kürşat, Yağız ya da diğerleri… Şimdi gençleri evlerine hapsederek çözdüğümüzü sandığımız ortaklık, ince bir yağmur gibi hepimizi ıslatmaya devam ediyor. Bir itirafta, bir fotoğrafta, bir videoda bize kendisini hatırlatıyor. Ganimeti çekip almadığımız sürece, başında kavgaya tutuşanların öyküsünü konuşmaya devam edeceğiz. "