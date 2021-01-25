Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırganı Yıldırım’dan Cumhuriyet yazarı Terkoğlu'na mektup: Atatürk’ten ve cumhuriyetçilerden özür diliyorum

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesi ve Danıştay saldırısının sanığı Osman Yıldırım'ın kendisine gönderdiği mektubu bugünkü köşesinde paylaştı.

Terkoğlu yazısında, "Eve döndüm. Zarfları açtım. Bir tanesi farklıydı. 'Görüldü' damgalı, Edirne F Tipi Cezaevi’nden gelen bir fakstı. Gönderen kısmında 'Osman Yıldırım' yazıyordu. Yani Cumhuriyet’e bombaları atan, ardından Danıştay’a saldırarak Türkiye’yi karanlığa boğan kişi. Yazdıkları 5 kelimeden ibaretti: 'Atatürk’ten ve cumhuriyetçilerden özür diliyorum.' Belli ki yıllar önce FETÖ’cü savcıların “Osmanım” diyerek kullandığı Osman Yıldırım, bugün konuşmak istiyordu." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Süreci bilen avukat Zeynep Küçük’ü aradım. Osman Yıldırım’ın son durumundan haberdardı: 'Danıştay cinayeti nedeniyle Ankara’daki mahkemeden müebbet hapis cezası aldı. Ancak cezası onanana kadar korkunç bir şekilde tutuklanmadı, ev hapsi verildi. Cezasının Yargıtay’da onandığı gün, kaçıp sınırı geçmeye çalışırken Edirne’de yakalandı. F Tipi Cezaevi’ne kondu. Ergenekon kumpasından ikinci bir müebbet aldı ama ikinci müebbet cezası halen kesinleşmedi. Dava sürerken ‘beni kullandılar’ dedi ama itirafçı olup da ayrıntılarını anlatmadı.' Belli ki bana gönderdiği faks ile Osman Yıldırım, kendisine 'Osmanım' demeyecek ama 'anlat bakalım' diyecek savcısını beklediği mesajı veriyordu." ifadesini kullandı.