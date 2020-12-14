Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: AYM üyeliğini, iktidar içindeki kliklerin adamı olanlar, yargıyı o hizipler için kullananlar mı hak ediyor?

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 17 Aralık'ta Yargıtay'da yapılacak Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimlerini hatırlatarak, "AYM üyeliğini, iktidar içindeki kliklerin adamı olanlar, yargıyı o hizipler için kullananlar mı hak ediyor?" diye sordu.

Terkoğlu yazısında, "FETÖ’cüler, iktidardakiler, liberaller el ele verdiler. Önce 'reform' diyerek yargıyı referandumla hükümete bağladılar. Yargının 'FETÖ çiftliği'ne dönüşmesiyle başlayan hikâye, her gelenin sırayla tasfiye olduğu ve hepsinde 'reform'un konuşulduğu bir tuhaflığa dönüştü. 'Kendisine söyleneni en hızlı yapanların yükseldiği' son düzen de Türkiye’de adaleti içinden çıkılamaz hale getirdi. Yeni 'reform', bu cendereyi yaratanları görevden alıp Yargıtay’a atamayla başladı. Atananlardan biri olan İrfan Fidan ise daha bir dosya bile bakmadan, Yargıtay’da perşembe günü yapılacak Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimine aday oldu. Haliyle oy verecek olanlar, iki asra yayılan kuruluşun yıpranmış itibarı için de bir karar verecek." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "AYM üyeliğini, iktidar içindeki kliklerin adamı olanlar, yargıyı o hizipler için kullananlar mı hak ediyor? Para yatıranlar yargılanırken, Bank Asya ortaklarının savcılık odalarında aklandığı; yazarları yargılanırken Zaman gazetesi patronlarının elini yıkadığı; servetinin bir bölümünü verenlerin sabıkasızlaştırıldığı düzenin parçası olanlar mı AYM üyeliğini hak ediyor? Milletin adaletinin kılıcı olmak yerine, makamı aracılığıyla “benim gazetecim, benim avukatım, benim adamım” sisteminde rol alanlar mı AYM üyeliğini hak ediyor? Bir temyiz makamına dönüşen AYM’yi, içeriği felaket davalarla uğraştıranlar mı AYM üyeliğini hak ediyor? 'Becerikli avukatlar'ın hâkimlerin yerine adalet dağıttığı yapıyı oluşturanlar mı AYM üyeliğini hak ediyor? Türk hukukunun kadim kurumunda; tek bir dosya kapağı açmadan, tek bir imza atmadan, tek bir karar incelemeden, tek bir hukuk dersi vermeden, Yargıtay’ı metro aktarma durağı gibi kullananlar mı AYM üyeliğini hak ediyor?" ifadesini kullandı.

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