Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Adnan Oktar operasyonu için düğmeye basılma aşamasında Erdoğan'ın oluru alındı, operasyon “bazı bakanlar”dan habersiz yürütüldü

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Adnan Oktar operasyonu için düğmeye basılma aşamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "olurunun alındığı"nı yazdı.

Terkoğlu, gazeteci Hakan Erol’un "Turnike" kitabını inceledikten sonra operasyon hakkında bilgiye sahip kritik isimleri aradığını belirterek, "Oktar operasyonu için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İstanbul Emniyeti’nin ve MİT’in birlikte çalışma yürüttüğünü söylediler. Anlattıklarına göre, operasyon için düğmeye basılma aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da oluru alındı. Ancak Oktar’a yapılan operasyon “bazı bakanlar”dan habersiz yürütülmüştü. O dönem İstanbul Emniyeti’nin başındaki müdür ile bir bakanın arasındaki krizden söz ettiler." ifadesini kullandı.

"Oktarcılar, ilk olarak İçişleri Bakanı Soylu’ya ulaşarak sürece müdahale etmesini beklediler"

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Belli ki operasyon sabahı Oktarcılar, ilk olarak İçişleri Bakanı Soylu’ya ulaşarak sürece müdahale etmesini beklediler. Bu beklentinin kaynağı neydi? İki üyeleri o sabah polisle silahlı çatışmaya giren, cinsel saldırıdan casusluğa kadar binlerce yıllık suçlamalara muhatap olan, savcılığın “silahlı örgüt” olmakla itham ettiği yapı, Soylu’dan neden bu kadar beklentiye girdi?

Oktarcıların davası bitmiş görünürken, hâlâ bir soru havada duruyor: Siyasi ayak nerede? PKK’nin ya da DHKPC’nin siyasi ayağı denilince, akla gelen bir dizi siyasetçi sayılıyor. İş, FETÖ’ye, IŞİD’e ya da Oktarcılara geldiğinde ise görünen siyasi ilişkilere rağmen, “ayaklar” yok sayılıyor."