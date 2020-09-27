Cumhuriyet yazarı Tan: 'Unutulma yasası'nın ne için çıkarıldığı belli ama 'hatırlatma'nın güvencesi yok!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, "Unutulma yasası'nın ne için çıkarıldığı belli ama 'hatırlatma'nın güvencesi yok!" görüşünü savundu.

Tan, "Yandaşlar arada bir köpürüyor: 'Sayın Erdoğan’ı takıntı yapmışsınız... Unutun kardeşim... İki dakika unutun!' Keşke mümkün olsa! Onlar da biliyor ki ülkenin yarıdan fazlası sesine bile tahammül edemiyor.. Bahçeli’yi öne çıkararak millete sunduğu 'ihtiyaç molası' bu yüzden.Amaç, hiç değilse beş on saatliğine kendisini unutturma." düşüncesini dile getirdi.

Tan, "Geçenlerde 'unutulma hakkı yasası' çıkarıldı. Bu hak, hakların en postmoderni. İnsan hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, sağlıklı yaşam hakkı. Hepsine doyduk. (Kul hakkı, iktidar için Kuranıkerim’de sadece kenar süsü.) Şahsa özel anayasa ve yasalarla hakkın her türü her boyayla boyandı. Fıstıki yeşili de 'unutulma yasası' ile tamamlandı. Bu yasa, dijital ortamdan kişiye ait rahatsız edici içeriklerin silinmesini isteme hakkı olarak tanımlanıyor. Zira dijital âlemin hafızası 'sıfırlama kasetleri', 'valilere verilen PKK’ye dokunmayın haberleri' ile dolu. 'Unutulma Yasası'nın ne için çıkarıldığı belli. Ama 'hatırlatma'nın güvencesi yok!" ifadesini kullandı.

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