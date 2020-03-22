Cumhuriyet yazarı Tan: Erdoğan, "Küresel salgın geliyor - Dikkat!" diye, tam 11,5 ay önce özel bir genelge yayımladı

Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2019'da yayımladığı "pandemi genelgesi"ne yer verdi.

Tan, yazısında, "Trump melunu, Merkel haspası, Macron moronu, henüz “pandemi”nin p’sini, ağzına almamışken, Sayın Reyiz’in, bu unvanın hakkını şahsen verdiği belgelendi" diye yazdı.

Tan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dünya lideri” ile tövbe tövbe, sıkar elbet. (TCK: 299. 5 yıl!)

Ama bu unvanı dalgaya almaya kalkan münafıklarla doya doya dalga geçebilirsiniz.

Trump melunu, Merkel haspası, Macron moronu, henüz “pandemi”nin p’sini, ağzına almamışken, Sayın Reyiz’in, bu unvanın hakkını şahsen verdiği belgelendi.

Ve dünya âleme ibret, “Küresel salgın geliyor - Dikkat!” diye, tam 11.5 ay önce özel bir genelge yayımladığı ortaya çıktı:

“CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGE 2019/5

Tarih 12 Nisan 2019

“‘(...)Virüslerin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı, yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabilmekte ve insandan insana kolayca geçiş yapabilmektedir.

Bu pandemi (küresel salgın) döneminde herhangi bir aksaklığa yol açmamak için gerekli tedbirler alınacak ve ‘Pandemik İnfluenza Ulusla Hazırlık Planı’ (..) ile Sağlık Bakanlığı teşkilatlarında her türlü destek bütün kamu kurumlarınca ivedilikle sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Nisan 2019'da yayımlanan genelgede şöyle: